به گزارش خبرگزاری مهر، علی یزدانی از اجرای طرح ویژه امدادی همزمان با شب عید غدیر خم خبر داد و اظهار کرد: در این مأموریت، ۱۰ دستگاه آمبولانس، یک دستگاه اتوبوسآمبولانس و هفت دستگاه موتورلانس برای پوشش پزشکی مراسم در داخل و پیرامون حرم مطهر رضوی و سایر مراکز تجمعی مستقر خواهند شد.
رئیس مرکز اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به پیشبینی حضور گسترده زائران و مجاوران در حرم مطهر رضوی اظهار کرد: اورژانس ۱۱۵ مشهد به منظور تأمین سلامت شرکتکنندگان، تمهیدات ویژهای را در تمامی محلهای برگزاری مراسم، از جمله حرم مطهر امام رضا (ع)، در محدوده تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد پیشبینی کرده است.
وی با تشریح جزئیات عملیاتی این طرح افزود: با توجه به تمرکز جمعیت در بارگاه منور رضوی، ۱۰ دستگاه آمبولانس، یک دستگاه اتوبوسآمبولانس و هفت دستگاه موتورلانس در رینگ اصلی، مسیرهای منتهی به حرم و همچنین صحنهای داخلی مستقر میشوند تا در صورت بروز هرگونه حادثه یا نیاز به خدمات فوریتهای پزشکی، در کوتاهترین زمان ممکن وارد عمل شوند.
یزدانی ادامه داد: در این مأموریت، ظرفیت پایگاههای اورژانس ثابت در محدوده حرم مطهر نیز در حالت آمادهباش کامل قرار گرفته و از حداکثر توان تکنسینهای مجرب و تجهیزات پیشرفته برای خدمترسانی بهموقع استفاده خواهد شد.
رئیس مرکز اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد با تأکید بر اینکه این طرح تنها به شهر مشهد محدود نمیشود، تصریح کرد: نیروهای مرکز مدیریت حوادث در تمامی شهرهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد حضور فعال خواهند داشت و متناسب با حجم جمعیت و نیاز اعلامشده در هر منطقه، یگانهای امدادی ۱۱۵ در محلهای برگزاری مراسم مستقر میشوند.
وی درباره زمان اجرای این مأموریت ویژه گفت: عملیات امدادی شب عید غدیر از ساعت ۱۶ روز چهارشنبه ۱۳ خردادماه آغاز میشود و تا پایان مراسم و اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء ادامه خواهد داشت.
یزدانی از شهروندان و زائران خواست در صورت نیاز به خدمات امدادی، ضمن حفظ آرامش، مسیر را برای خودروهای امدادی باز نگه دارند و موارد را در سریعترین زمان ممکن به شماره ۱۱۵ اطلاع دهند.
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