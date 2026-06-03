جشن غدیر در شهرستان کلات برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی ذوفی چنار شامگاه سه شنبه در جشن غدیر شهرستان کلات اظهار کرد: برنامه‌ریزی‌های ویژه‌ای برای برگزاری جشن‌های محوری، تجمعات شبانه و جشنواره‌های بومی در سطح شهرها و روستاهای این شهرستان صورت گرفته که با فعالیت‌های متنوع ورزشی، فرهنگی و توزیع اطعام علوی همراه خواهد بود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان کلات با اشاره به مدیریت دقیق زمانی برای پرهیز از تداخل با ایام ارتحال امام خمینی (ره) و سالروز قیام خونین پانزده خرداد اظهار کرد: جشن محوری در مرکز شهرستان کلات شامگاه ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ در میدان صاحب‌الزمان (عج) برگزار شد و در سایر نقاط نیز همچون شهر چنار در میدان صاحب‌الزمان (عج) مقابل مسجد، شهر زاوین در خیابان امام حسین (ع) و در شهر لاین در میدان شهید متین صفاییان.

وی افزود: جشن‌ها در سطح روستاها نیز متناسب با ظرفیت‌های محلی اجرا می‌شود.

ذوفی چنار همچنین با اشاره به تدارک سنت حسنه اطعام تصریح کرد: برای مراسم شامگاه سه‌شنبه در کلات، حدود هزار پرس غذا تهیه شده و برای روز عید غدیر نیز با مشارکت کمیته امداد امام خمینی (ره)، هزار پرس غذای گرم دیگر برای توزیع میان مردم پیش‌بینی شده است که در دیگر شهرهای شهرستان نیز برنامه‌های اطعام متناسب با جمعیت و ظرفیت هر منطقه در حال اجراست.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان کلات با تأکید بر رویکرد خلاقانه برنامه‌های امسال خاطرنشان کرد: حضور هنرمندان، اجرای فعالیت‌های ورزشی با همکاری اداره ورزش و جوانان و برپایی فعالیت‌های فرهنگی ویژه بانوان با موضوع عفاف و حجاب، از اولویت‌های جشن‌های امسال است تا فضای معنوی و پرنشاطی برای مردم شهرستان کلات در عید بزرگ ولایت فراهم شود.