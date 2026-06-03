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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۵

یزد در آستانه غدیر؛ میعادگاه بیعت با ولایت و پاسداشت امامین انقلاب

یزد در آستانه غدیر؛ میعادگاه بیعت با ولایت و پاسداشت امامین انقلاب

یزد - رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان یزد، از برگزاری اجتماع بزرگ مردمی بیعت با ولایت در میدان تاریخی امیرچقماق یزد خبر داد.

حجت‌الاسلام روح‌الله رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری اجتماع بزرگ مردمی بیعت با ولایت به مناسبت عید سعید غدیر خم اظهار کرد: این مراسم باشکوه، فرصتی برای تجدید میثاق مردم با ولایت است.

وی با اشاره به همزمانی این مناسبت با سالگرد رحلت امام خمینی(ره) و موج ۹۵ خون‌خواهی رهبر شهید افزود: همانطور که غدیر، روز اعلام ولایت و امامت است و خط نورانی امامت از آنجا آغاز می‌شود، یاد و خاطره بنیانگذار جمهوری اسلامی، حضرت امام خمینی (ره)، و قیام ۱۵ خرداد نیز یادآور ایستادگی در برابر ظلم و دفاع از ارزش‌های اسلامی است.

رحمانی گفت: اجتماع بیعت با ولایت نمادی از پیوند ناگسستنی مردم با رهبری و آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی است.

رحمانی تصریح کرد: این اجتماع امشب چهارشنبه، ۱۳ خرداد ماه، در حسینیه و تکیه تاریخی امیرچقماق یزد برگزار می‌شود و عموم مردم با حضور پرشور خود، بار دیگر پایبندی خود را به امر ولایت، دفاع از آرمان‌های انقلاب و نظام اسلامی نشان می‌دهند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان یزد همچنین از رونمایی سرود لقمه میلیونی اثر گروه سرود شمیم ولایت یزد در این مراسم خبر داد و گفت: این سرود زیبا با موضوع جشن غدیر و سنت حسنه مهمانی‌های خیابانی، در شامگاه چهارشنبه، ساعت ۲۱، در حسینیه امیرچقماق اجرا خواهد شد و جلوه‌ای دیگر به جشن‌های این ایام خواهد بخشید.

رحمانی در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری مراسم بزرگداشت رحلت حضرت امام خمینی (ره) در شهرستان‌های استان اشاره کرد و گفت: به منظور گرامیداشت یاد و خاطره معمار کبیر انقلاب، مراسم ویژه‌ای در تمام شهرستان‌ها برگزار خواهد شد. این مراسم این شب‌ها از ساعت ۲۰ در مکان‌های تعیین شده در هر شهرستان برپا می‌شود تا یاد و آرمان‌های امام راحل همواره زنده نگه داشته شود.

وی در پایان، بر اهمیت حضور گسترده مردم در این مراسم تأکید کرد و گفت: این اجتماعات، فرصتی است تا وحدت و همدلی جامعه اسلامی را به نمایش بگذاریم و نشان دهیم که راه امام (ره) و مسیر ولایت همچنان ادامه دارد.

کد مطلب 6848341

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