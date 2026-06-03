یزد در آستانه غدیر؛ میعادگاه بیعت با ولایت و پاسداشت امامین انقلاب

حجتالاسلام روحالله رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری اجتماع بزرگ مردمی بیعت با ولایت به مناسبت عید سعید غدیر خم اظهار کرد: این مراسم باشکوه، فرصتی برای تجدید میثاق مردم با ولایت است.
وی با اشاره به همزمانی این مناسبت با سالگرد رحلت امام خمینی(ره) و موج ۹۵ خونخواهی رهبر شهید افزود: همانطور که غدیر، روز اعلام ولایت و امامت است و خط نورانی امامت از آنجا آغاز میشود، یاد و خاطره بنیانگذار جمهوری اسلامی، حضرت امام خمینی (ره)، و قیام ۱۵ خرداد نیز یادآور ایستادگی در برابر ظلم و دفاع از ارزشهای اسلامی است.
رحمانی گفت: اجتماع بیعت با ولایت نمادی از پیوند ناگسستنی مردم با رهبری و آرمانهای بلند انقلاب اسلامی است.
رحمانی تصریح کرد: این اجتماع امشب چهارشنبه، ۱۳ خرداد ماه، در حسینیه و تکیه تاریخی امیرچقماق یزد برگزار میشود و عموم مردم با حضور پرشور خود، بار دیگر پایبندی خود را به امر ولایت، دفاع از آرمانهای انقلاب و نظام اسلامی نشان میدهند.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان یزد همچنین از رونمایی سرود لقمه میلیونی اثر گروه سرود شمیم ولایت یزد در این مراسم خبر داد و گفت: این سرود زیبا با موضوع جشن غدیر و سنت حسنه مهمانیهای خیابانی، در شامگاه چهارشنبه، ساعت ۲۱، در حسینیه امیرچقماق اجرا خواهد شد و جلوهای دیگر به جشنهای این ایام خواهد بخشید.
رحمانی در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری مراسم بزرگداشت رحلت حضرت امام خمینی (ره) در شهرستانهای استان اشاره کرد و گفت: به منظور گرامیداشت یاد و خاطره معمار کبیر انقلاب، مراسم ویژهای در تمام شهرستانها برگزار خواهد شد. این مراسم این شبها از ساعت ۲۰ در مکانهای تعیین شده در هر شهرستان برپا میشود تا یاد و آرمانهای امام راحل همواره زنده نگه داشته شود.
وی در پایان، بر اهمیت حضور گسترده مردم در این مراسم تأکید کرد و گفت: این اجتماعات، فرصتی است تا وحدت و همدلی جامعه اسلامی را به نمایش بگذاریم و نشان دهیم که راه امام (ره) و مسیر ولایت همچنان ادامه دارد.
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