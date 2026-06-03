مشکلات اقتصادی کشور ریشه در وابستگی به دلار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید یاسر جبرئیلی سه شنبه شب در تجمع مردمی شهر بابل به ارزیابی از رویدادهای سه ماه اخیر پرداخت و افزود: دشمنان نظام گمان می‌کردند با دامن زدن به ناآرامی‌ها می‌توانند حکومت را سرنگون کنند، اما حضور به هنگام مردم تمام نقشه‌های آنان را نقش بر آب ساخت.

این چهره سیاسی با اشاره به اجماع ناظران خارجی بر شکست پروژه براندازی افزود: امروز دیگر کسی تردید ندارد که جمهوری اسلامی در این نبرد پیروز میدان بود و پرونده دشمن را برای همیشه بست.

وی همچنین خواستار تقویت سامانه‌های بازدارنده جدید برای حفاظت از جان مقامات ارشد کشور در برابر حملات احتمالی شد.

جبرئیلی در ادامه به آسیب‌شناسی وضعیت معیشتی پرداخت و عنوان کرد که منشأ اصلی تورم را نباید در تحریم‌های خارجی جست.

به گفته او، آن دسته از تحلیلگران که مدام تحریم را عامل همه نابسامانی‌ها معرفی می‌کنند، در حقیقت خواستار عقب‌نشینی در برابر آمریکا هستند.

وی دو تصمیم کلیدی را در سال‌های اخیر برای اقتصاد ایران فاجعه‌بار توصیف کرد: رهاسازی نرخ ارز به دست بازار آزاد و دلاری شدن معاملات کالاهای اساسی.

جبرئیلی تصریح کرد که واگذاری تعیین قیمت ارز به صادرکنندگان و عدم الزام آنان به برگرداندن درآمدهای ارزی به چرخه داخلی، ارزش پول ملی را به شدت کاهش داده است.

به اعتقاد این فعال سیاسی، فروش محصولات پتروشیمی و منابع معدنی کشور بر مبنای دلار، بهای تمام شده کالاهای داخلی را به طور غیرمنطقی افزایش داده و سفره مردم را کوچک کرده است.

او خطاب به مسئولان گفت: مادامی که شعار مرگ بر آمریکا بر زبان دارید، نباید در عمل تسلیم اقتصاد دلاری شوید.

جبرئیلی در پایان به تجربه دوره پیشین یعنی سال ۱۳۷۴ اشاره کرد که الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز به کشور باعث کاهش ۲۰ درصدی تورم شد.

او از مدیران اجرایی خواست که هرچه سریعتر نسبت به تثبیت نرخ ارز اقدام کنند و گفت: مردم ایران اکنون در آستانه یک پیروزی بزرگ قرار دارند و رمز عبور از بحران کنونی، پایان دادن به سلطه دلار بر زندگی روزمره است.