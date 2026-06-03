برخورد قاطع با خلالگران زنجیره تولید؛ ۲۶ مرغداری مادر جریمه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله تیموری صبح چهارشنبه در نشست اتاق وضعیت مبارزه با گرانفروشی جوجه یک‌روزه در استان مازندران تأکید کرد: عزم مدیران استانی همراه با حمایت استاندار مازندران و تاکیدات مقام عالی وزارت بر نظارت و تنظیم بازار و صیانت از سفره مردم متمرکز است و هیچ گذشتی با متخلفان و سودجویان نخواهیم داشت.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به جایگاه گردشگری این استان خاطرنشان کرد: مازندران در کنار میزبانی از شهروندان ساکن، در روزهای تعطیل آخر هفته پذیرای مسافران بسیاری از سراسر کشور است و خوشبختانه با همکاری مدیران ارشد استان، هیچ کمبودی در کالاهای اساسی احساس نمی‌شود.

مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی نیز در این جلسه اظهار داشت: نتایج رصد و پایش مستمر نشان می‌دهد که هیچ کمبودی در کالاهای اساسی در سطح کشور وجود ندارد.

وی از جریمه ۲۳۰ میلیارد تومانی ۲۶ واحد مرغ مادر به دلیل تخلف خبر داد.

محمد باقری شربیانی تصریح کرد: بازرسان سراسر کشور موظفند در صورت مشاهده تخلفات احرازی، به ویژه احتکار و عدم عرضه کالاهای اساسی به قصد گرانفروشی، با جدیت با متخلفان برخورد کنند. با توجه به شرایط کنونی و با تشخیص مراجع قضایی، افراد متخلف به عنوان اخلالگر در نظام اقتصادی به مراجع قانونی معرفی خواهند شد.

شبانه‌روزی شدن رصد بازار

باقری شربیانی افزود: دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی با الزام رصد و پایش پیوسته بازار، با تشکیل و تقویت شبکه‌های ارتباطی شبانه‌روزی با تمام استان‌ها، پیگیر دریافت شکایات در سطح سردخانه‌ها، کشتارگاه‌ها، انبارها و واحدهای تولیدی است.

وی در پایان از مردم خواست هرگونه تخلف مشاهده‌شده را از طریق تماس با شماره ۱۲۴ و همچنین ثبت شکایت در سامانه ۱۳۵ اعلام و پیگیری کنند.