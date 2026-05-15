رصد وضعیت کالاهای اساسی در بازار الیگودرز و دورود

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای سیاست‌های تنظیم بازار و با هدف اطمینان از دسترسی عادلانه شهروندان به کالاهای اساسی، بازدیدهای میدانی از سطح فروشگاه‌ها و مراکز عرضه طی روز جمعه در شهرستان‌های الیگودرز و دورود انجام شد.

در این بازدیدها روند توزیع اقلامی همچون مرغ منجمد، روغن و برنج، میزان موجودی کالاها و نحوه عرضه در سطح بازار مورد بررسی دقیق قرار گرفت.

بررسی روند توزیع مرغ، روغن و برنج در بازار الیگودرز

در جریان بازدید از بازار الیگودرز، مدیر جهاد کشاورزی این شهرستان به همراه کارشناسان مربوطه، وضعیت تأمین و توزیع کالاهای اساسی را مورد پایش قرار دادند.

در این بازدید، روند توزیع مرغ منجمد تنظیم بازار، میزان موجودی روغن و برنج و نحوه عرضه این اقلام در فروشگاه‌ها بررسی شد.

هدف از این نظارت میدانی، جلوگیری از ایجاد کمبودهای احتمالی، کنترل قیمت‌ها و اطمینان از دسترسی مناسب شهروندان به کالاهای ضروری عنوان شد.

تأکید بر نظارت مستمر و رعایت قیمت‌های مصوب

در این بازدیدها بر ضرورت ثبت دقیق موجودی کالاها، پایش مستمر بازار و رعایت قیمت‌های مصوب تأکید شد.

مسئولان جهاد کشاورزی اعلام کردند که هرگونه تخلف در حوزه توزیع و قیمت‌گذاری کالاهای اساسی با برخورد قانونی مواجه خواهد شد و نظارت‌ها در این زمینه به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

تأمین امنیت غذایی اولویت جهاد کشاورزی است

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان الیگودرز در حاشیه این بازدید با تأکید بر اهمیت مدیریت بازار اظهار داشت: تأمین امنیت غذایی و آرامش خاطر مردم از اولویت‌های اصلی جهاد کشاورزی است و در این مسیر، نظارت‌های میدانی به صورت مستمر ادامه دارد.

گودرزی افزود: تلاش مجموعه جهاد کشاورزی بر این است که کالاهای اساسی بدون وقفه و با قیمت مصوب در اختیار مردم قرار گیرد.

رصد بازار دورود با حضور دستگاه‌های نظارتی

در شهرستان دورود نیز بازدید میدانی از بازار با حضور مدیر جهاد کشاورزی شهرستان، نمایندگان بسیج اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت انجام شد.

در این بازدید، وضعیت عرضه کالاهای اساسی به‌ویژه مرغ در ایام تعطیل، میزان موجودی و نحوه توزیع در سطح بازار مورد بررسی قرار گرفت و مسئولان از نزدیک با فروشندگان و شهروندان گفت‌وگو کردند.

نبود کمبود مرغ در بازار دورود

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دورود در حاشیه این بازدید اعلام کرد: با برنامه‌ریزی انجام‌شده و هماهنگی‌های صورت‌گرفته، مرغ منجمد به میزان کافی تأمین و در سطح شهرستان توزیع شده است و در حال حاضر کمبودی در این زمینه وجود ندارد.

ابدالی افزود: روند تأمین و توزیع کالاهای اساسی با همکاری دستگاه‌های مرتبط ادامه دارد و وضعیت بازار تحت کنترل است.

ادامه نظارت‌های میدانی برای ثبات بازار

مسئولان جهاد کشاورزی تأکید کردند که بازدیدهای میدانی از بازارهای الیگودرز و دورود به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

هدف از این اقدامات، حفظ آرامش بازار، جلوگیری از تخلفات احتمالی، تأمین پایدار کالاهای اساسی و افزایش رضایتمندی شهروندان عنوان شده است.

بر این اساس، در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا کمبود، موضوع در کوتاه‌ترین زمان ممکن پیگیری و اقدامات لازم برای رفع آن انجام خواهد شد.