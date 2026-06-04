https://mehrnews.com/x3cdSs ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۲۶ کد مطلب 6849731 استانها اصفهان استانها اصفهان ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۲۶ طبخ ۸ هزار پرس غذا در اطعام غدیر مسجد ملاشکرالله آران کاشان - بیش از هشت هزار غذا در آئین اطعام غدیر مسجد ملاشکرالله آران طبخ و توزیع شد. دریافت 25 MB تصویربردار: سیدشهاب مرتضوی کد مطلب 6849731 کپی شد مطالب مرتبط سردار زهرایی: دشمن اقتصاد را سنگر آخر قرار داده است مهمانی غدیر را به جشن همدلی با نیازمندان تبدیل کنیم برخورد قاطع با خلالگران زنجیره تولید؛ ۲۶ مرغداری مادر جریمه شدند غدیر؛ عید ولایت، همدلی و انسجام اجتماعی کشف عرضه خارج از شبکه ۶۵۶ تُن پلیاتیلن در فارس دیگهای محبت علوی در خراسان شمالی به جوش آمد کشف ۵۷۷ کارتن تخممرغ تاریخگذشته در جنوب تهران غدیرخم تبیینگر مدل حکمرانی الهی و الگوی زیست مؤمنانه است ضیافت علوی از اهواز جهانی شد برچسبها آران و بیدگل اطعام غدیر عید سعید غدیرخم
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