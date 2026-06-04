  1. استانها
  2. اصفهان
۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۲۶

طبخ ۸ هزار پرس غذا در اطعام غدیر مسجد ملاشکرالله آران

طبخ ۸ هزار پرس غذا در اطعام غدیر مسجد ملاشکرالله آران

کاشان - بیش از هشت هزار غذا در آئین اطعام غدیر مسجد ملاشکرالله آران طبخ و توزیع شد.

دریافت 25 MB

تصویربردار: سیدشهاب مرتضوی

کد مطلب 6849731

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها