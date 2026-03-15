به گزارش خبرنگار مهر، سعدی نقشبندی صبح یکشنبه با اعلام این خبر به رسانههای کردستان اظهار کرد: نظارتهای بهداشتی بر کشتارگاهها و مراکز عرضه فرآوردههای دامی به صورت مستمر در حال انجام است و در بازرسیها، فرآوردههای غیرقابل مصرف شناسایی و معدوم شده تا سلامت غذایی شهروندان تضمین شود.
وی از تشدید بازرسیهای بهداشتی در کشتارگاهها و مراکز تولید و عرضه فرآوردههای دامی خبر داد و اعلام کرد: تیمهای تخصصی نظارتی به طور مستمر وضعیت بهداشتی و سلامت محصولات دامی را در سطح استان رصد میکنند.
وی تصریح کرد: در جریان بازرسیهای انجام شده طی روزهای اخیر، صدها مورد بازدید از مراکز تولید و عرضه فرآوردههای دامی صورت گرفته و مقادیری از محصولات غیرقابل مصرف نیز شناسایی و معدوم شده است تا از عرضه مواد غذایی ناسالم در بازار جلوگیری شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان با اشاره به شرایط بازار و ضرورت اطمینانبخشی به شهروندان، از تشدید نظارتها بر روند تأمین، توزیع و عرضه کالاهای اساسی در استان خبر داد.
نقشبندی اظهار کرد: در پی شرایط اخیر، بازدیدهای میدانی از فروشگاهها و مراکز عرضه محصولات کشاورزی و مواد غذایی در سطح استان انجام شده و روند توزیع کالاهای اساسی به صورت مستمر مورد رصد و پایش قرار گرفته است.
وی با تأکید بر اینکه در حال حاضر هیچگونه کمبودی در تأمین اقلام اساسی مورد نیاز مردم استان وجود ندارد، افزود: کالاهایی مانند برنج، روغن، شکر، مرغ منجمد، گوشت قرمز منجمد و آرد به میزان کافی در انبارها و سردخانههای دولتی و بخش خصوصی استان ذخیرهسازی شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان ادامه داد: ذخایر موجود پاسخگوی نیاز استان در بازه زمانی طولانی بوده و حتی برای برخی اقلام، ذخیرهای تا حدود یک سال پیشبینی شده است.
نقشبندی افزود: تأمین و توزیع کالاهای اساسی در چارچوب هماهنگی دستگاههای مسئول و در قالب قرارگاه تأمین، توزیع و نظارت بر کالاهای اساسی استان انجام میشود و بر اساس شاخص جمعیتی هر شهرستان، اقلام مورد نیاز به صورت مستمر در بازار توزیع میشود.
وی همچنین با اشاره به اهمیت تأمین آرد و نان به عنوان یکی از نیازهای اصلی مردم گفت: کارخانههای آردسازی استان با ظرفیت مناسب فعال هستند و سهمیه آرد مورد نیاز خبازیها به طور منظم تأمین میشود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان اضافه کرد: در صورت نیاز، حتی مازاد بر سهمیه نیز در اختیار شهرستانها قرار میگیرد تا روند پخت نان بدون وقفه ادامه داشته باشد.
نقشبندی در پایان تأکید کرد: نظارتها بر روند عرضه، قیمت و سلامت کالاهای اساسی تا زمان بازگشت کامل آرامش به بازار ادامه خواهد داشت و در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، برخورد قانونی لازم با متخلفان انجام میشود.
