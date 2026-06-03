افزایش دما در چهارمحال و بختیاری

معصومه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: تا اوایل هفته آینده جو استان پایدار خواهد بود و آسمان غالباً صاف پیش‌بینی می‌شود.

وی تصریح کرد: در برخی نقاط استان احتمال وقوع گرد و غبار محلی وجود دارد، اما میزان آن ناچیز است و شاخص آلودگی هوای امروز نیز عدد ۴۵ را نشان می‌دهد که طبق گزارش محیط زیست در محدوده هوای سالم قرار دارد.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری با اشاره به شرایط فعلی شهرکرد گفت: دمای کنونی شهرکرد ۱۳ درجه سانتی‌گراد است که نسبت به روز گذشته یک درجه افزایش داشته، آسمان صاف، رطوبت ۴۰ درصد و دید افقی بیش از ۱۰ کیلومتر گزارش شده است.

نوروزی ادامه داد: دمای شهرکرد در ۲۴ ساعت گذشته بین ۵ تا ۳۰ درجه سانتی‌گراد در نوسان بوده است و سردترین نقطه استان، شهرکرد با ۵ درجه سانتی‌گراد و گرم‌ترین نقطه، سرخون با ۳۵ درجه سانتی‌گراد ثبت شده است.

وی ادعان داشت: بیشینه دمای ثبت‌شده برای کوهرنگ ۲۵ درجه سانتی‌گراد، بروجن ۲۸ درجه سانتی‌گراد، فرخشهر و سامان ۲۹ درجه سانتی‌گراد، شهرکرد ۳۱ درجه سانتی‌گراد، اردل ۳۲ درجه سانتی‌گراد، آلونی ۳۳ درجه سانتی‌گراد و مال‌خلیفه و لردگان ۳۴ درجه سانتی‌گراد می‌باشد.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری با اشاره به روند افزایشی دما در روزهای آینده اضافه کرد: پیش‌بینی می‌شود از اواسط هفته آینده دماهای بیشینه در استان ۲ تا ۳ درجه افزایش یابد که طی آن دمای شهرکرد به حدود ۳۱ تا ۳۲ درجه و دمای لردگان و سرخون به حدود ۳۷ درجه سانتی‌گراد خواهد رسید.

نوروزی تأکید کرد: این افزایش دما به‌تدریج موجب شکل‌گیری موج گرما در استان می‌شود و شرایط در برخی مناطق کم‌کم به سمت غیرقابل‌تحمل پیش خواهد رفت.