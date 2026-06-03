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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۱۳

پیش‌بینی افزایش ابر و وزش باد در همدان

پیش‌بینی افزایش ابر و وزش باد در همدان

همدان- کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان گفت: امروز چهارشنبه در ساعاتی از بعد از ظهر شاهد افزایش ابر و سرعت وزش باد به شکل موقتی خواهیم بود.

روح الله زاهدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امروز چهارشنبه در ساعاتی از بعد از ظهر شاهد افزایش ابر و افزایش سرعت باد به شکل موقتی و گذرا خواهیم بود، اظهار کرد: از فردا تا پنج روز آینده آسمان استان صاف و آفتابی اواسط روز وزش باد رو به شکل معمول پیش‌بینی می‌شود.

وی در ادامه به وضعیت دمای استان اشاره کرد و با بیان اینکه انتظار می‌رود که دماهای مناطق مختلف استان در پنج روز آینده تقریبا با یک ثبات نسبی برسد، ادامه داد: ممکن است نوسانات دمایی جزئی در برخی از نقاط مشاهده شد.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان با بیان اینکه کمینه و بیشینه ایستگاه فرودگاه همدان در ۲۴ ساعت گذشته ۱۰ و ۲۸ بوده است، ادامه داد: ایستگاه بهار با ۷ درجه خنک ترین و اسدآباد با ۳۰ درجه سلسیوس گرم‌ترین ایستگاه استان بودند.

وی افزود: روز گذشته در بخشی از مناطق استان همدان به خصوص در دامنه ارتفاعات بارش پراکنده باران به شکل نقطه‌ای گزارش شده است.

کد مطلب 6848304

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