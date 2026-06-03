به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، سالار قاسمی، معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور، در نشست برخط هیئتهای اندیشهورز آموزش و پرورش استثنایی استان ها با اشاره به آموزش مجازی دانشآموزان استثنایی در دوران جنگ گفت: در این مدت با همکاری اداره کل آموزش و پرورش استثنایی استان خراسان رضوی، اقدامات مؤثری در زمینه تولید محتوای آموزشی انجام شد.
وی افزود: تابآوری آموزشی از موضوعات مهم این حوزه در آموزشهای مجازی است که باید بر پایه کیفیت، استمرار و امنیت آموزشی دنبال شود.
قاسمی با تأکید بر اهمیت مراکز جامع سنجش، آموزش، توانبخشی و مداخله بهنگام گفت: توسعه و ارتقای این مراکز باید با رویکردی تحولی و مبتنی بر اسناد بالادستی صورت گیرد. در همین راستا، تدوین اساسنامه مراکز جامع نیز در دستور کار سازمان قرار دارد.
رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور با اشاره به برنامههای درسی مبتنی بر شایستگی افزود: تحول در برنامههای درسی و طراحی الگوی شایستگیمحور از اولویتهای مهم سازمان است و با جدیت پیگیری میشود.
وی نشریه «تعلیم و تربیت استثنایی» را شناسنامه علمی و هویت تخصصی سازمان دانست و اظهار کرد: این نشریه نقش مهمی در تبیین مسائل، تبادل تجربیات و ارائه راهکارهای علمی در حوزه آموزش و پرورش استثنایی ایفا میکند.
قاسمی همچنین بر ضرورت توسعه آموزش تلفیقی ـ فراگیر تأکید کرد و گفت: استانداردسازی فضاهای آموزشی، جذب نیروهای توانبخشی و ارتقای کیفیت خدمات آموزشی در مدارس از اولویتهای سازمان است.
وی نقش انجمن اولیا و مربیان را در تحقق اهداف آموزشی مؤثر دانست و افزود: گسترش آموزشهای خانوادهمحور با همکاری انجمن اولیا و مربیان و بهرهگیری از ظرفیت خانوادهها، از برنامههای مهم سازمان در مسیر ارتقای کیفیت خدمات آموزشی و توانبخشی به شمار میرود.
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