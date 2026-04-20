به گزارش خبرگزاری مهر، سالار قاسمی معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور در شورای اداری سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور که با حضور وزیر آموزش و پرورش برگزار شد، با اشاره به اهمیت توانبخشی برای دانشآموزان استثنایی گفت: جهتگیری برنامه چهارساله آموزش وپرورش استثنایی به این سمت است که دانشآموزان در زمینههای توانبخشی، تربیتبدنی، آموزش حرفهای، هنر و مهارتهای زندگی به سطح قابل قبولی برسند تا موجب استقلال فردی و اجتماعی در دانشآموزان شود.
وی افزود: با مرکز برنامهریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش درحال رایزنی برای جذب نیروهای توانبخشی، مربی بهداشت، مشاوره و تربیت بدنی در سال جاری هستیم که بتوانیم خدمات تخصصی را در مدارس ارائه دهیم. همچنین شورای سیاستگذاری تربیتبدنی و حرفهآموزی هم در سازمان آموزش و پرورش استثنایی تشکیل شده است.
قاسمی در ادامه به آموزش تلفیقی و فراگیر دانشآموزان با نیازهای ویژه اشاره کرد و گفت: چشمانداز ده ساله آموزش و پرورش استثنایی به گونهای است که برنامه تلفیقی فراگیر به طور کامل در سطح مدارس اجرا شود و آییننامه آموزش این دانشآموزان با همکاری معاونت ابتدایی در حال تدوین است.
رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی ادامه داد: بازبینی برنامه درسی شایستگیمحور و تدوین محتوای جدید کتاب درسی دانشآموزان با نیازهای ویژه در حال انجام است و محتوای آموزش مجازی بعد از جنگ تحمیلی دوازده روزه آغاز شده است و هنوز هم ادامه دارد. هچنین در هفته شش ساعت از مدرسه تلویزیونی به دانشآموزان با نیازهای ویژه اختصاص دارد.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابطعمومی وزارت آموزش و پرورش، وی با بیان اینکه برنامه سنجش آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو وورد به دبستان از مهرماه آغاز و در طول جنگ متوقف شد، گفت: در حال حاضر تمام مراکز جامع سنجش و ارزیابی آغاز به کار کردهاند و فرآیند غربالگری و ارزیابی در حال انجام است.
نظر شما