حجتالاسلام روحالله حریزاوی، قائممقام رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تشریح ابعاد معنوی و اجتماعی عید سعید غدیر خم، این روز را «عیداللهالاکبر» و نماد معرفی چارچوب الهی برای حکومتداری معرفی کرد و با اشاره به جایگاه رفیع غدیر اظهار کرد: عید غدیر خم، صرفاً یک رویداد مذهبی نیست، بلکه به مثابه تجلی عامه ولایت امیرالمؤمنین علی(ع) و سنگ بنای وحدت در میان جوامع اسلامی تلقی میشود.
وی افزود: این روز، یادآور تعیین چارچوبی الهی برای حکومتداری است؛ حکومتی که بر پایههای استوار حق و عدالت بنا شده و از طریق معرفی شایستهترین فرد برای تصدی امر امامت و رهبری امت، به بشریت عرضه شده است.
قائممقام رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، دلیل اصلی بزرگداشت غدیر را دستیابی به الگویی جامع از حکومتداری مبتنی بر عقلانیت و عدالتورزی دانست و خاطرنشان کرد: در بستر جامعه ایرانی، جایگاه امیرالمؤمنین(ع) فراتر از تعلقات مذهبی خاص است؛ چه شیعیان و چه اهل سنت، احترام و ارادت ویژهای به ساحت مقدس ایشان قائل هستند.
حجتالاسلام حریزاوی با اشاره به برگزاری باشکوه جشنهای غدیر در سالهای اخیر، بهویژه طرح «مهمانیهای کیلومتری»، گفت: این رویداد مردمی، که در سال گذشته شاهد حضور گسترده و طی مسافتی بالغ بر ۵۰۰ کیلومتر بود، جلوهای بینظیر از دینداری و همبستگی مردم ایران را به تصویر کشیده است.
وی بر لزوم تلاش مضاعف برای توسعه و تقویت این سنت حسنه در سراسر کشور تأکید ورزید و به برگزاری این راهپیمایی عظیم در دومین روز از «جنگ تحمیلی ۱۲ روزه» در سال گذشته اشاره کرد و گفت: این اقدام، با وجود قرار گرفتن در شرایطی دشوار و از دست دادن فرماندهان و سرداران با اجازه رهبر شهید انقلاب برگزاری این جشن بزرگ به نمادی از فتح، پیروزی و پایداری ملت ایران در برابر دشمنان خونخوار تبدیل شد.
حجتالاسلام حریزاوی ایستادگی مردم در برابر جنایات دشمن، پایبندی به آرمانهای حق، عدالت، نظام اسلامی و برگزاری جشن در چنین شرایطی را خود پیروزی و ظفری بزرگ تلقی کرده و گفت: با توجه به شرایط امسال و آنچه «بعثت امت» در میانه جنگ ترکیبی و تلاشهای دشمنان توصیف شده است، امیدواریم راهپیمایی کیلومتری غدیر امسال نیز جلوهای معنادارتر و باشکوهتر از حضور مردم در صحنه باشد چراکه این رویداد عظیم اوج و قلهای برای بعثت و هویتیابی مردم در برابر سختیها و چالشهای دشمنان قسمخورده است، بنابراین از عموم مردم و تمامی گروههای اجتماعی درخواست داریم که با نهایت تلاش خود، در برگزاری هرچه بهتر و باشکوهتر این جشنهای بزرگ در سراسر میهن اسلامی مشارکت کنند.
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