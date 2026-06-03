حرم حضرت معصومه(س) میزبان محافل عید سعید غدیرخم

حجت الاسلام والمسلمین مهدی حسینزاده در گفتگو با خبرنگار مهر،از تدارک ویژهبرنامههای فرهنگی و مذهبی در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) همزمان با فرارسیدن عید سعید غدیر خم خبر داد.
مدیر روابط عمومی و تبلیغات آستان مقدس حضرت معصومه(س) افزود: نخستین برنامه از این سلسله محافل در شب عید غدیر خم، چهارشنبه ۱۳ خردادماه و پس از اقامه نماز عشاء برگزار میشود.
وی ادامه داد: در این مراسم، سخنرانی مذهبی، مدیحهسرایی و اجرای برنامههای متناسب با ایام عید ولایت برای زائران و مجاوران حرم مطهر پیشبینی شده است.
محافل عید غدیر در سه نوبت برگزار میشود
حسینزاده گفت: ظهر روز عید سعید غدیر خم نیز ویژهبرنامه دیگری پس از اقامه نماز عصر در حرم مطهر برگزار خواهد شد.
وی افزود: در این مراسم، زیارت پرفیض غدیریه امام هادی(ع) قرائت میشود و زائران حرم کریمه اهلبیت(س) در فضایی معنوی به بزرگداشت عید ولایت خواهند پرداخت.
مدیر روابط عمومی و تبلیغات آستان مقدس حضرت معصومه(س) بیان کرد: بخش دیگری از برنامههای پیشبینی شده برای این ایام، شام عید غدیر و آیین گرامیداشت شهدای قیام ۱۵ خرداد است که شامگاه پنجشنبه ۱۴ خردادماه پس از نماز عشاء برگزار میشود.
وی خاطرنشان کرد: این مراسم با سخنرانی مذهبی، مدیحهسرایی و قرائت دعای کمیل همراه خواهد بود و زائران و مجاوران حرم مطهر در آن حضور خواهند یافت.
حسینزاده اظهار کرد: تمامی این مراسم در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار میشود و علاقهمندان میتوانند در این محافل معنوی حضور پیدا کنند.
مدیر روابط عمومی و تبلیغات آستان مقدس حضرت معصومه(س) تصریح کرد: این ویژهبرنامهها در راستای ترویج فرهنگ ولایت و امامت و همچنین پاسداشت یاد و خاطره امام خمینی(ره) و شهدای قیام ۱۵ خرداد برگزار خواهد شد.
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