حرم حضرت معصومه(س) میزبان محافل عید سعید غدیرخم

حجت الاسلام والمسلمین مهدی حسین‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر،از تدارک ویژه‌برنامه‌های فرهنگی و مذهبی در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) همزمان با فرارسیدن عید سعید غدیر خم خبر داد.

مدیر روابط عمومی و تبلیغات آستان مقدس حضرت معصومه(س) افزود: نخستین برنامه از این سلسله محافل در شب عید غدیر خم، چهارشنبه ۱۳ خردادماه و پس از اقامه نماز عشاء برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: در این مراسم، سخنرانی مذهبی، مدیحه‌سرایی و اجرای برنامه‌های متناسب با ایام عید ولایت برای زائران و مجاوران حرم مطهر پیش‌بینی شده است.

محافل عید غدیر در سه نوبت برگزار می‌شود



حسین‌زاده گفت: ظهر روز عید سعید غدیر خم نیز ویژه‌برنامه دیگری پس از اقامه نماز عصر در حرم مطهر برگزار خواهد شد.



وی افزود: در این مراسم، زیارت پرفیض غدیریه امام هادی(ع) قرائت می‌شود و زائران حرم کریمه اهل‌بیت(س) در فضایی معنوی به بزرگداشت عید ولایت خواهند پرداخت.

مدیر روابط عمومی و تبلیغات آستان مقدس حضرت معصومه(س) بیان کرد: بخش دیگری از برنامه‌های پیش‌بینی شده برای این ایام، شام عید غدیر و آیین گرامیداشت شهدای قیام ۱۵ خرداد است که شامگاه پنجشنبه ۱۴ خردادماه پس از نماز عشاء برگزار می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: این مراسم با سخنرانی مذهبی، مدیحه‌سرایی و قرائت دعای کمیل همراه خواهد بود و زائران و مجاوران حرم مطهر در آن حضور خواهند یافت.

حسین‌زاده اظهار کرد: تمامی این مراسم در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند در این محافل معنوی حضور پیدا کنند.

مدیر روابط عمومی و تبلیغات آستان مقدس حضرت معصومه(س) تصریح کرد: این ویژه‌برنامه‌ها در راستای ترویج فرهنگ ولایت و امامت و همچنین پاسداشت یاد و خاطره امام خمینی(ره) و شهدای قیام ۱۵ خرداد برگزار خواهد شد.