قم میزبان روایت هنری غدیر در قالب نمایش بزرگ «خط مولا»

سرهنگ هادی بادینلو در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای گرامیداشت عید سعید غدیر خم اظهار کرد: مجموعه سپاه و بسیج استان قم همانند سال‌های گذشته ویژه‌برنامه‌های متنوعی را با هدف تبیین و ترویج معارف علوی و پاسداشت این مناسبت بزرگ اسلامی تدارک دیده است.

وی با بیان اینکه بازسازی واقعه غدیر طی سال‌های اخیر به یکی از برنامه‌های شاخص فرهنگی استان تبدیل شده است افزود: این برنامه همواره با استقبال گسترده مردم همراه بوده و به عنوان یکی از رویدادهای اثرگذار فرهنگی در ایام غدیر شناخته می‌شود.

معاون فرهنگی سپاه استان قم ادامه داد: در راستای ارتقای سطح کیفی این برنامه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های نوین هنری و اجرایی، از سال گذشته طرحی با عنوان «خط مقدس» طراحی و اجرایی شد که «خط مولا» نخستین بخش آن به شمار می‌رود.

وی گفت: این رویداد نمایشی صرفاً به بازخوانی واقعه غدیر محدود نمی‌شود بلکه تلاش دارد با نگاهی جامع‌تر، بخش‌هایی از حیات پربرکت امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) را در قالبی هنرمندانه و تأثیرگذار به مخاطبان ارائه کند.



«خط مولا» در شش پرده روایت می‌شود



بادینلو با تشریح محتوای این اثر نمایشی افزود: در این برنامه شش پرده نمایشی پیش‌بینی شده که هر یک به بخشی از زندگی حضرت علی (ع) اختصاص دارد و از ولادت آن حضرت آغاز شده و تا واقعه تاریخی غدیر خم ادامه پیدا می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: موضوعاتی همچون ولادت مولای متقیان، ایمان آوردن امیرالمؤمنین (ع) به عنوان نخستین مسلمان و فرازهایی از زندگی نورانی و نقش‌آفرینی‌های برجسته ایشان در مسیر اعتلای اسلام در قالب زبان هنر برای مخاطبان روایت خواهد شد.

معاون فرهنگی سپاه استان قم بیان کرد: استفاده از ظرفیت هنرمندان و فعالان توانمند این حوزه و همچنین بهره‌گیری از امکانات و تجهیزات جدید نمایشی از جمله ویژگی‌های این رویداد فرهنگی محسوب می‌شود که در ارتقای کیفیت اجرا نقش مؤثری داشته است.

وی با اشاره به بازخوردهای مثبت دوره گذشته اظهار کرد: اجرای سال قبل این برنامه با استقبال قابل توجه شهروندان همراه بود و همین موضوع زمینه برنامه‌ریزی گسترده‌تر برای برگزاری دوره جدید را فراهم کرد.



ظرفیت پذیرش روزانه ۱۵۰۰ نفر پیش‌بینی شده است

بادینلو با بیان اینکه تمهیدات لازم برای حضور علاقه‌مندان اندیشیده شده است افزود: ظرفیت پذیرش مخاطبان در هر شب حدود یک هزار و ۵۰۰ نفر در نظر گرفته شده و برای رفاه حال شرکت‌کنندگان نیز فضای مناسب پارکینگ پیش‌بینی شده است.

وی همچنین از برگزاری یک نمایشگاه کتاب در حاشیه این رویداد خبر داد و گفت: به منظور تقویت پیوست فرهنگی برنامه، نمایشگاه کتابی با موضوعات مختلف فرهنگی و مذهبی همزمان با اجرای «خط مولا» برپا خواهد شد.

معاون فرهنگی سپاه استان قم ادامه داد: آثار عرضه‌شده در این نمایشگاه با تخفیف‌های مناسب در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌گیرد تا زمینه بهره‌مندی بیشتر مخاطبان از محصولات فرهنگی فراهم شود.

وی از عموم مردم استان قم دعوت کرد با حضور در این رویداد فرهنگی و هنری از محتوای ارزشمند آن بهره‌مند شوند و افزود: علاقه‌مندان می‌توانند برای دریافت رایگان بلیت از طریق سامانه‌های تیوال و بلیتاما اقدام کنند.



اجرا در باغ موزه انقلاب و دفاع مقدس قم

بادینلو در پایان اظهار کرد: رویداد نمایشی «خط مولا» تا پانزدهم خردادماه جاری هر شب از ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۲ در باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس قم برگزار می‌شود و میزبان علاقه‌مندان به هنرهای نمایشی و معارف اهل بیت (ع) خواهد بود.