به گزارش خبرنگار مهر، دسته شادی بینالمللی سادات به مناسبت عید سعید غدیر خم در شهر مقدس قم شامگاه جمعه ۱۵ خردادماه ۱۴۰۵ از ساعت ۲۱:۳۰ آغاز میشود و شرکتکنندگان در قالب دسته شادی سادات مسیر تعیینشده را تا حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) طی خواهند کرد.
این مراسم از حرم مطهر امامزادگان موسی مبرقع(ع) و چهل اختران(ع) واقع در خیابان آذر قم و کوی ۵۹ آغاز شده و با حضور گسترده دوستداران خاندان عصمت و طهارت(ع) به سمت حرم بانوی کرامت ادامه خواهد یافت.
برگزارکنندگان این برنامه هدف از برگزاری این آیین را پاسداشت عید بزرگ ولایت و فراهمسازی بستری برای تقویت شور و نشاط معنوی در میان ارادتمندان اهلبیت(ع) عنوان کردهاند.
در جریان برگزاری این مراسم، برنامههای متنوع فرهنگی و مذهبی برای شرکتکنندگان پیشبینی شده است که از جمله آنها میتوان به سخنرانی مذهبی و اجرای برنامههای مدیحهسرایی اشاره کرد.
بر همین اساس، حجتالاسلام سید بهاءالدین ضیایی و حجتالاسلام سید حسین مؤمنی در این آیین به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت و به تبیین ابعاد مختلف واقعه غدیر و جایگاه ولایت در معارف اسلامی میپردازند.
همچنین جمعی از مادحان و ذاکران اهلبیت(ع) با اجرای برنامههای مولودیخوانی و مدیحهسرایی، فضای جشن و سرور عید ولایت را در مسیر این اجتماع مردمی و معنوی طنینانداز خواهند کرد.
پیشبینی شده است این برنامه با حضور گسترده سادات و دیگر عاشقان و محبان اهلبیت(ع) از اقشار مختلف، جلوهای از همبستگی و ارادت مردم به ساحت امیرالمؤمنین حضرت علی(ع) را به نمایش بگذارد.
دسته شادی بینالمللی سادات یکی از برنامههای شاخص فرهنگی و مذهبی پیشبینیشده در ایام عید سعید غدیر خم در قم به شمار میرود که با محوریت ترویج فرهنگ ولایت و بزرگداشت این مناسبت بزرگ اسلامی برگزار میشود.
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