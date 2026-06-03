به گزارش خبرنگار مهر، دسته شادی بین‌المللی سادات به مناسبت عید سعید غدیر خم در شهر مقدس قم شامگاه جمعه ۱۵ خردادماه ۱۴۰۵ از ساعت ۲۱:۳۰ آغاز می‌شود و شرکت‌کنندگان در قالب دسته شادی سادات مسیر تعیین‌شده را تا حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) طی خواهند کرد.

این مراسم از حرم مطهر امامزادگان موسی مبرقع(ع) و چهل اختران(ع) واقع در خیابان آذر قم و کوی ۵۹ آغاز شده و با حضور گسترده دوستداران خاندان عصمت و طهارت(ع) به سمت حرم بانوی کرامت ادامه خواهد یافت.

برگزارکنندگان این برنامه هدف از برگزاری این آیین را پاسداشت عید بزرگ ولایت و فراهم‌سازی بستری برای تقویت شور و نشاط معنوی در میان ارادتمندان اهل‌بیت(ع) عنوان کرده‌اند.

در جریان برگزاری این مراسم، برنامه‌های متنوع فرهنگی و مذهبی برای شرکت‌کنندگان پیش‌بینی شده است که از جمله آنها می‌توان به سخنرانی مذهبی و اجرای برنامه‌های مدیحه‌سرایی اشاره کرد.

بر همین اساس، حجت‌الاسلام سید بهاءالدین ضیایی و حجت‌الاسلام سید حسین مؤمنی در این آیین به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت و به تبیین ابعاد مختلف واقعه غدیر و جایگاه ولایت در معارف اسلامی می‌پردازند.

همچنین جمعی از مادحان و ذاکران اهل‌بیت(ع) با اجرای برنامه‌های مولودی‌خوانی و مدیحه‌سرایی، فضای جشن و سرور عید ولایت را در مسیر این اجتماع مردمی و معنوی طنین‌انداز خواهند کرد.

پیش‌بینی شده است این برنامه با حضور گسترده سادات و دیگر عاشقان و محبان اهل‌بیت(ع) از اقشار مختلف، جلوه‌ای از همبستگی و ارادت مردم به ساحت امیرالمؤمنین حضرت علی(ع) را به نمایش بگذارد.

دسته شادی بین‌المللی سادات یکی از برنامه‌های شاخص فرهنگی و مذهبی پیش‌بینی‌شده در ایام عید سعید غدیر خم در قم به شمار می‌رود که با محوریت ترویج فرهنگ ولایت و بزرگداشت این مناسبت بزرگ اسلامی برگزار می‌شود.

