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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۱۸

برپایی کاروان بین‌المللی سادات در شب عید غدیر در قم

برپایی کاروان بین‌المللی سادات در شب عید غدیر در قم

قم- دسته شادی بین‌المللی سادات در شهر مقدس قم همزمان با فرارسیدن عید سعید غدیر خم از مسیر امامزادگان موسی مبرقع(ع) تا حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دسته شادی بین‌المللی سادات به مناسبت عید سعید غدیر خم در شهر مقدس قم شامگاه جمعه ۱۵ خردادماه ۱۴۰۵ از ساعت ۲۱:۳۰ آغاز می‌شود و شرکت‌کنندگان در قالب دسته شادی سادات مسیر تعیین‌شده را تا حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) طی خواهند کرد.

این مراسم از حرم مطهر امامزادگان موسی مبرقع(ع) و چهل اختران(ع) واقع در خیابان آذر قم و کوی ۵۹ آغاز شده و با حضور گسترده دوستداران خاندان عصمت و طهارت(ع) به سمت حرم بانوی کرامت ادامه خواهد یافت.

برگزارکنندگان این برنامه هدف از برگزاری این آیین را پاسداشت عید بزرگ ولایت و فراهم‌سازی بستری برای تقویت شور و نشاط معنوی در میان ارادتمندان اهل‌بیت(ع) عنوان کرده‌اند.

در جریان برگزاری این مراسم، برنامه‌های متنوع فرهنگی و مذهبی برای شرکت‌کنندگان پیش‌بینی شده است که از جمله آنها می‌توان به سخنرانی مذهبی و اجرای برنامه‌های مدیحه‌سرایی اشاره کرد.

بر همین اساس، حجت‌الاسلام سید بهاءالدین ضیایی و حجت‌الاسلام سید حسین مؤمنی در این آیین به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت و به تبیین ابعاد مختلف واقعه غدیر و جایگاه ولایت در معارف اسلامی می‌پردازند.

همچنین جمعی از مادحان و ذاکران اهل‌بیت(ع) با اجرای برنامه‌های مولودی‌خوانی و مدیحه‌سرایی، فضای جشن و سرور عید ولایت را در مسیر این اجتماع مردمی و معنوی طنین‌انداز خواهند کرد.

پیش‌بینی شده است این برنامه با حضور گسترده سادات و دیگر عاشقان و محبان اهل‌بیت(ع) از اقشار مختلف، جلوه‌ای از همبستگی و ارادت مردم به ساحت امیرالمؤمنین حضرت علی(ع) را به نمایش بگذارد.

دسته شادی بین‌المللی سادات یکی از برنامه‌های شاخص فرهنگی و مذهبی پیش‌بینی‌شده در ایام عید سعید غدیر خم در قم به شمار می‌رود که با محوریت ترویج فرهنگ ولایت و بزرگداشت این مناسبت بزرگ اسلامی برگزار می‌شود.

کد مطلب 6848880

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