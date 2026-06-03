ضیافت علوی و غدیردر امامزادگان ابراهیم و محمد(ع)قم؛توزیع ۲هزار پرس غذا

قم- در آستان مقدس امامزادگان ابراهیم و محمد(ع) جشن بزرگ عید سعید غدیر خم همراه با اجرای برنامه‌های فرهنگی، مذهبی و توزیع بیش از دو هزار پرس غذای نذری برگزار می شود.