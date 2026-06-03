https://mehrnews.com/x3cdzY ۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۴۱ کد مطلب 6849022 استانها قم استانها قم ۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۴۱ ضیافت علوی و غدیردر امامزادگان ابراهیم و محمد(ع)قم؛توزیع ۲هزار پرس غذا قم- در آستان مقدس امامزادگان ابراهیم و محمد(ع) جشن بزرگ عید سعید غدیر خم همراه با اجرای برنامههای فرهنگی، مذهبی و توزیع بیش از دو هزار پرس غذای نذری برگزار می شود. کد مطلب 6849022 کپی شد مطالب مرتبط حرم حضرت معصومه(س) میزبان محافل عید سعید غدیرخم یک میلیون پرس اطعام غدیر در قم توزیع میشود/ مشارکت ۱۱۰ هیئت مذهبی برپایی کاروان بینالمللی سادات در شب عید غدیر در قم قم میزبان روایت هنری غدیر در قالب نمایش بزرگ «خط مولا» برچسبها قم عید سعید غدیرخم چشم به راه غدیر
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