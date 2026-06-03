۷۲ هزار تن گندم در استان بوشهر برداشت شد

مرتضی بحرانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در مجموع ۱۱۷ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان بوشهر در سال زراعی جاری زیر کشت گندم رفت تا کنون برداشت گندم از حدود ۸۲ هزار هکتار از این اراضی انجام شده است.

وی از برداشت ۷۲ هزار تن گندم از ۶۹ هزار هکتار اراضی دیم و ۱۲ هزار و ۵۰۰ هکتار اراضی آبی استان خبر داد و افزود: از این میزان برداشت، تاکنون ۵۸ هزار و ۶۰۰ تن گندم معمولی به صورت تضمینی از کشاورزان خریداری شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر از خرید ۱۳ هزار و ۲۰۰ تن بذر گندم از کشاورزان استان خبر داد و افزود: ۱۴ مرکز خرید تضمینی در استان بوشهر محصولات گندم‌کاران را با نرخ مصوب دولتی تحویل می‌گیرند.