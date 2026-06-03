روایت امام شهید از امام راحل

به گزارش خبرگزاری مهر، جام‌جم نوشت: امام شهید انقلاب نزدیک به ۴ دهه در این مراسم به تبیین دقیق، عمیق و راهبردی «خط امام» پرداختند و آن را نه‌تنها به‌عنوان میراث تاریخی، بلکه به‌مثابه نقشه راه زنده و پویا برای نظام جمهوری اسلامی معرفی کردند. امسال، تقارن ۱۴ خرداد با عید سعید غدیر خم، جلوه‌ای الهی و معنادار به این سالگرد بخشیده است. غدیر، روز اعلام ولایت و امامت، با سالگرد رحلت معمار انقلاب اسلامی در عصر معاصر گره خورده و پیام وحدت امت اسلامی حول محور ولایت، ادامه خط و راه حضرت علی(ع) و ایستادگی در برابر طاغوت‌های زمان را با صدای رساتر فریاد می‌زند.

اصرار رهبر شهید بر استمرار خط امام

شهید آیت‌الله خامنه‌ای در طول رهبری خویش، بیش از هرشخص دیگری به احیا، تبیین، حفظ و اجرای عملی «خط امام» همت گماشت. روایت ایشان از امام راحل، روایتی جامع، عقلانی-عرفانی و کاملا عملی بود که بر پایه سه ایمان اساسی یعنی ایمان به خدا، ایمان به مردم و ایمان به خود استوار بود. رهبر شهید در آخرین سخنرانی مراسم ۱۴خرداد با بیاناتی ماندگار فرمودند: «نظم بین‌المللی چندقطبی جهان، متاثر از انقلاب او است‌؛ افول قدرت‌های بزرگ، متاثر از انقلاب او است‌؛ تنزل شدید جایگاه و نفوذ آمریکا در دنیا متاثر از انقلاب او است‌.

نفرت عمومی از صهیونیسم که امروز به‌طور واضح در دنیا دیده می‌شود متاثر از انقلاب او است‌؛ صراحت بسیاری از ملت‌ها، به‌خصوص جوان‌های‌شان، در نفی ارزش‌های غربی که امروز مشاهده می‌شود، متاثر از انقلاب او است.» ایشان انقلاب اسلامی را غافلگیری بزرگ برای غرب توصیف کردند: «احتمال نمی‌دادند که یک مرد روحانی تنها و بدون تجهیزات و بدون منابع مالی معتنابه بتواند یک ملت را وارد میدان کند... احتمال نمی‌دادند که این ملت با هدایت و رهبری این عالم دینی بتواند با دست خالی بر رژیم تا دندان مسلح حاکم بر ایران غلبه پیدا کند... احتمال نمی‌دادند که این انقلاب و این امام، بتواند این آمریکایی‌ها را و صهیونیست‌ها را که سال‌ها در ایران جا خوش کرده بودند و بر همه‌چیز تسلط داشتند، جارو کند.»

عقلانیت انقلابی امام: میراث ماندگار رهبر شهید

رهبر شهید بر عقلانیت برخاسته از ایمان امام راحل نیز تاکید می‌کردند. ایشان با تحلیل تاریخی دقیق، هشدار می‌دادند که آفت بزرگ بسیاری از انقلاب‌ها، غلبه احساسات بر عقلانیت است. مثلا انقلاب فرانسه با تکیه بر هیجانات مردمی آغاز شد اما پس از مدتی به انحراف کشیده شد و به سلطنت بازگشت اما آن‌طور که رهبر شهید تاکید داشتند: «امام راحل عظیم‌الشان با تدبیر الهی و عقلانیت برخاسته از ایمانِ به غیب، انقلاب اسلامی را در قبال این آفت نابودکننده حفظ کرد و مصونیت بخشید و اجازه نداد غلبه احساسات بر عقلانیت، انقلاب و حرکت مردم را از مسیر اولیه منحرف کند.»

مظهر این عقلانیت، دو رکن اساسی ولایت فقیه و استقلال ملی بود. ولایت فقیه به‌عنوان حافظ جنبه دینی انقلاب و مانع انحراف از انگیزه‌ها و ایثار ایمانی مردم عمل کرد. استقلال ملی نیز حاوی بسیاری از اندیشه‌ها و اهداف امام بود و به‌معنای واقعی ایستادن روی پای خود، تصمیم‌گیری مستقل و عدم انتظار برای چراغ سبز یا قرمز از قدرت‌ها به‌ویژه آمریکا است.

رهبر شهید در تبیین اصول عملیاتی استقلال ملی می‌فرمودند: «اولین اصل برگرفته از بیانات امام بزرگوار در زمینه استقلال ملی، اصل «ما می‌توانیم» است. برخلاف رژیم طاغوت که «ما نمی‌توانیم» را به ملت باورانده بود، امام اعتمادبه‌نفس و «ما می‌توانیم» را در هویت ملی ایران و در جوانان و سیاستمداران زنده کرد که پیشرفت‌های شگفت‌انگیز در بخش‌های علمی، فناوری، دفاعی، آبادانی و سازندگی کشور مرهون این روحیه و باور است.»

ایشان اصل «استقامت» را نیز به‌عنوان مداومت در پیمودن صراط مستقیم برجسته می‌کردند و تاکید داشتند که امام نه‌تنها دل‌ها را با احساسات برمی‌انگیخت، بلکه با تبیین عقلانی، عقل‌ها را قانع می‌کرد. «اصل تبیین» جزء دیگری از منظومه فکری امام بود که رهبر شهید آن را برجسته می‌کردند: امام از ابتدای نهضت مسائل مهم را برای مردم تبیین می‌کرد تا افکار و دل‌های مردم، به‌ویژه جوانان، با اصول انقلاب آشنا شود.



مبارزه قاطع با آمریکا؛ خط قرمز امام و رهبر شهید

رهبر شهید بارها و بارها بر موضع قاطع، هوشمندانه و شجاعانه امام در برابر آمریکا به‌عنوان «شیطان بزرگ» و نماد استکبار تاکید داشتند. ایشان امام را معمار انقلابی معرفی می‌کردند که سلطه آمریکا را در ایران ریشه‌کن کرد و ملت را به ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی‌های آن فرامی‌خواند.

رهبر شهید با اشاره به تاریخ انقلاب اسلامی فرمودند که آمریکا پس از خروج اجباری از ایران، هرگز این شکست را فراموش نکرده و همواره به‌دنبال بازگرداندن نفوذ خود بوده است. در مواجهه با فشارها و مذاکرات، ایشان صراحتا اعلام می‌کردند که «استقلال ملی یعنی کشور منتظر چراغ سبز یا قرمز آمریکا و امثال آمریکا نباشد»

این رویکرد، ادامه مستقیم خط امام بود که مبارزه با استکبار را عین عقلانیت انقلابی و ایمان می‌دانست، نه هیجان صرف یا انفعال. رهبر شهید بارها یادآوری می‌کردند که هرگاه اصول امام در استقلال و مقاومت پیگیری شد، نظام قدرتمندتر شد و هرگاه غفلت رخ داد، ضربه خوردیم.



در سایه دو جنگ تحمیلی

مراسم سالگرد امسال در حالی برگزار می‌شود که ملت ایران در یک سال گذشته دو جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و ۴۰ روزه را با موفقیت و اقتدار پشت‌سر گذاشته است. حملات رژیم‌صهیونیستی و آمریکا با پاسخ‌های قاطع و هوشمندانه ایران، بار دیگر کارایی اصول امام یعنی خودباوری، مقاومت، استقامت و ارتقای قدرت دفاعی را به نمایش گذاشت. سرداران مکتب علی(ع) در این میدان‌ها حماسه آفریدند و نشان دادند که خط امام، خط جهاد مستمر در برابر استکبار جهانی و صهیونیسم است.

این راه با الهام از غدیر، با تکیه بر عقلانیت انقلابی امام راحل و میراث جاودان رهبر شهید، ادامه دارد. ملت ایران با شعار «ما می‌توانیم» و با اتکا به ظرفیت‌های درونی، به سوی تحقق آرمان‌های بلند، پیشرفت همه‌جانبه، امنیت پایدار و آینده‌ای روشن پیش می‌رود.