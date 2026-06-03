اختردانش: شخصیت حضرت زهرا (س) الگوی جهانی برای تحول بشریت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابراهیم اختردانش پیش از ظهر چهارشنبه در آیین تجلیل از منتخبین طرح «زهراشناسی» در شهرستان آستانه‌اشرفیه از ابعاد شخصیتی حضرت فاطمه زهرا (س)، گفت و اظهار کرد: ما سخن از بانویی می‌گوییم که اگر سبق و سیاق زندگی و جایگاه ایشان به درستی در میان جهانیان معرفی شود، این معرفی بدون شک دنیا را متحول خواهد کرد.

امام جمعه موقت آستانه اشرفیه با اشاره به جایگاه بی‌بدیل این بانوی بزرگ اسلام علی‌رغم اینکه مقام نبوت نداشتند،افزود: بانوان جامعه ما زمانی می‌توانند به اوج تأثیرگذاری برسند که جایگاه واقعی و والای خود را به‌درستی بشناسند. این شناخت، زیربنای حرکت‌های تمدنی و اجتماعی زنان در جامعه اسلامی است.

وی از ضرورت بهره‌گیری از الگوهای ملموس برای نسل جوان، گفت و اظهار کرد: شهدا به عنوان قهرمانان این مرز و بوم، بهترین مدل و الگو برای دست‌یابی به مدارج بالای علمی، معنوی و رسیدن به عالم شدن هستند.

حجت‌الاسلام اختردانش با بیان اینکه این شهدا برای جامعه ما تبدیل به مدل شده‌اند، افزود: برای اینکه روح شجاعت و قهرمانی در وجود افراد دمیده شود تنها به شرطی تحقق آن این است که این الگوها به‌درستی و با ظرافت برای نسل جوان معرفی شوند.

وی با هشدار نسبت به تهاجم فرهنگی و تلاش دشمن برای تنزل جایگاه زن، خطاب به دختران جوان گفت: دختران ما باید بدانند که به عنوان «ریحانه» و عالمِ به ارزش‌های الهی، دارای جایگاهی رفیع هستند. بنابراین نباید اجازه دهند با زرق و برق‌های دروغین و فریبنده، شخصیت انسانی‌شان به «کالا» تنزل پیدا کند، چرا که هویت اصیلِ زن فاطمی، فراتر از این تعاریفِ کاذب است.