ابراهیم خدابخشی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت طرح تعویض شناسنامه در استان اظهار کرد: صدور و تعویض شناسنامه از وظایف ذاتی ثبتاحوال است، اما با توجه به شرایط کشور و نیاز مردم، این فرآیند با برنامهریزی و اولویتبندی انجام میشود.
وی تصریح کرد: سال گذشته فراخوان تعویض شناسنامه برای افرادی که شناسنامههایشان مستعمل، مخدوش یا دارای تغییر چهره بود صادر شد، اما امسال با توجه به شرایط جنگی کشور، اولویت با افرادی است که مدارک هویتی خود را از دست دادهاند یا نیاز فوری به تعویض شناسنامه دارند.
۹۸ درصد کارتهای ملی هوشمند در استان صادر شده است
معاون اسناد هویتی ثبتاحوال چهارمحال و بختیاری بیان داشت: در حال حاضر، دانشآموزان بالای ۱۵ سال که قصد ثبتنام در مدارس یا مراکز آموزش عالی دارند، در اولویت تعویض شناسنامه قرار گرفتهاند، همچنین افرادی که در آستانه ازدواج هستند و نیاز به الصاق عکس یا تعویض شناسنامه دارند، با قید فوریت خدمات دریافت میکنند.
خدابخشی با اشاره به وضعیت کارتهای هوشمند ملی بیان داشت: در چهارمحالوبختیاری حدود ۸۵۰ هزار درخواست کارت هوشمند ملی ثبت شده که تاکنون ۹۸ درصد آنها صادر و تحویل متقاضیان شده است.
وی ادامه داد: در سالهای گذشته به دلیل تحریمها صدور کارت ملی با وقفه مواجه شد، اما ثبتنام متوقف نشد و برای همه متقاضیان رسید معتبر صادر شد، این رسید در تمام دستگاههای اجرایی به منزله کارت ملی قابل استفاده است.
معاون اسناد هویتی ثبتاحوال چهارمحال و بختیاری با اشاره به نحوه پیگیری کارت ملی یادآور شد: متقاضیان میتوانند از طریق سامانه ncr.ir وضعیت صدور کارت خود را مشاهده کنند، همچنین امکان ثبتنام جدید، اصلاح مشخصات، تغییر شماره همراه و حتی تغییر محل تحویل کارت از طریق همین سامانه فراهم است.
امکان تعویض کارت برای افراد ناراضی از عکس
خدابخشی افزود: افرادی که در شهر دیگری دانشجو یا شاغل بودهاند و اکنون به استان بازگشتهاند، میتوانند محل تحویل کارت خود را به چهارمحالوبختیاری تغییر دهند.
وی با اشاره به کارتهای ملی با تاریخ انقضای گذشته اذعان داشت: طبق اعلام سازمان ثبتاحوال، تمام کارتهای ملی که اعتبارشان پایان یافته تا پایان سال ۱۴۰۵ بهصورت خودکار تمدید شدهاند و نیازی به تعویض فوری نیست.
معاون اسناد هویتی ثبتاحوال چهارمحال و بختیاری گفت: اگر فردی از عکس درجشده روی کارت ملی خود رضایت نداشته باشد یا تغییر چهره داده باشد، میتواند درخواست تعویض کارت بدهد، دفاتر پیشخوان نیز موظف هستند عکس گرفتهشده را قبل از ثبت نهایی به متقاضی نشان دهند تا در صورت رضایت، همان عکس روی کارت درج شود.
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