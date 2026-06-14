به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جمالو، رئیس سازمان ثبت احوال کشور در نشست معاون قوه قضاییه و رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور گفت: این طرح که در راستای هوشمندسازی خدمات عمومی دولت اجرا شده، با موفقیت از مرحله ابتدایی عبور کرده و نتایج رضایتبخشی را به همراه داشته است.
رئیس سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به لزوم تکمیل و بهروزرسانی برخی دادهها، بر تلاش برای اصلاحات قانونی و مقرراتی تأکید کرد تا خدمات با بالاترین کیفیت و کمترین وقفه ارائه شوند.
وی همچنین بر اهمیت همکاری میان دستگاههای اجرایی در تبادل اطلاعات برای ارائه خدمات سریعتر و یکپارچهتر تأکید کرد و بازدیدهای میدانی از ادارات ثبت احوال را فرصتی برای شناسایی مسائل و اتخاذ تصمیمات مؤثر دانست.
جمالو بیان کرد: توسعه آموزشهای تخصصی و تقویت سامانه ارتباط مردمی ۱۵۱۰ از دیگر اقدامات سازمان برای ارتقای پاسخگویی به شهروندان بود.
وی با اشاره به نیاز به بازنگری قوانین در حوزه کارت هوشمند ملی، از راهاندازی «کیف هویت من» در آینده نزدیک خبر داده شد که فرآیندهای احراز هویت را تسهیل کرده و گامی در تحقق دولت الکترونیک خواهد بود.
حجتالاسلام والمسلمین هادی صادقی، معاون قوه قضاییه نیز ضمن تقدیر از اقدامات سازمان ثبت احوال، بر ضرورت یکپارچهسازی دادهها و تقویت حکمرانی داده در کشور تأکید کرد.
وی پراکندگی اطلاعات در دستگاههای مختلف را چالشی اساسی دانست و بر لزوم فراهمسازی زیرساختهای تبادل برخط اطلاعات میان دستگاهها تأکید کرد.
در پایان این دیدار حجتالاسلام والمسلمین صادقی از مرکز رصد جمعیت کشور بازدید و در جریان آخرین آمارها و ظرفیتهای تحلیلی این مرکز قرار گرفت. همچنین روند اجرای پروژه صدور الکترونیکی گواهی انحصار وراثت تشریح و دستاوردهای آن در تسهیل امور مردم بررسی شد.
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