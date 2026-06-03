سعید قدیمی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مرکز اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث استان آذربایجان شرقی همانند سایر مناسبتهای ملی و مذهبی، برای مراسم عید سعید غدیر با تمام توان آماده ارائه خدمات به مردم شریف استان است.
وی افزود: در شهر تبریز چهار دستگاه آمبولانس در مسیرهای منتهی به محل برگزاری مراسم مستقر خواهند شد. همچنین با توجه به احتمال ازدحام جمعیت، موتورلانسها برای استفاده در شرایط اورژانسی پیشبینی شدهاند و یک دستگاه اتوبوسآمبولانس نیز در نزدیکی محل تجمع مستقر خواهد بود.
قدیمی ادامه داد: تمامی پایگاههای اورژانس در سطح استان، نه تنها در تبریز بلکه در سایر شهرستانها نیز در حالت آمادهباش کامل قرار دارند و تیمهای واکنش سریع نیز در صورت بروز شرایط اضطراری آماده فراخوان هستند.
وی با بیان اینکه مردم در صورت نیاز میتوانند به تیمهای مستقر مراجعه کرده یا با شماره ۱۱۵ تماس بگیرند، گفت: برای ارائه خدمات بهتر، به مراکز درمانی بهویژه بیمارستانهای مجاور محل برگزاری مراسم نیز اعلام آمادهباش شده است تا در صورت بروز حادثه، پذیرش بیماران و مصدومان احتمالی با سرعت انجام شود.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث استان آذربایجان شرقی با تأکید بر لزوم همکاری شهروندان با نیروهای امدادی افزود: از مردم درخواست داریم در زمان تجمعات مسیر عبور خودروهای امدادی را باز نگه دارند و به توصیههای نیروهای امدادی توجه کنند.
وی همچنین رعایت نکات بهداشتی و ایمنی را ضروری دانست و گفت: سالمندان، کودکان و افراد مبتلا به بیماریهای مزمن جزو گروههای آسیبپذیر هستند و لازم است داروهای خود را بهصورت منظم مصرف کنند. استفاده از کلاه و ضدآفتاب برای جلوگیری از گرمازدگی و مصرف کافی آب نیز توصیه میشود.
قدیمی در پایان خاطرنشان کرد: افرادی که سیستم ایمنی ضعیف دارند یا علائم بیماریهای تنفسی و ویروسی را احساس میکنند، بهتر است در تجمعات از ماسک استفاده کنند.
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