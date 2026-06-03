نورمفیدی: غدیر الگوی حکمرانی الهی را به بشریت معرفی کرد

آیت‌الله سید کاظم نورمفیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: اگر با نگاهی عمیق به حادثه غدیر بنگریم، درمی‌یابیم که این واقعه صرفاً یک رخداد تاریخی نیست، بلکه تبیین‌کننده نوعی از حکمرانی است که در آن معیار اصلی، ارزش‌های الهی و هدایت انسان به سمت هدف آفرینش است.



وی افزود: امروز در جهان انواع نظام‌های سیاسی و حکمرانی وجود دارد و حتی پیشرفته‌ترین الگوهای دموکراسی نیز نتوانسته‌اند پاسخگوی نیازهای واقعی بشر باشند، اما پیام غدیر ارائه الگویی متفاوت برای اداره جامعه انسانی است.



نماینده ولی‌فقیه در گلستان با اشاره به جایگاه امیرالمؤمنین(ع) در اندیشه اسلامی گفت: غدیر نشان داد که مدیریت جامعه اسلامی باید بر پایه شایستگی‌های معنوی، اخلاقی و الهی استوار باشد و افرادی در رأس امور قرار گیرند که بتوانند جامعه را به سوی تعالی و کمال انسانی هدایت کنند.



وی با بیان اینکه غدیر فراتر از یک موضوع تاریخی یا مذهبی است، تصریح کرد: این واقعه در حقیقت ترسیم‌کننده شاخص‌های حاکمیت مطلوب در اسلام است و می‌تواند پاسخگوی بسیاری از چالش‌های فکری و اجتماعی دنیای امروز باشد.



آیت‌الله نورمفیدی همچنین به سخن رهبر معظم انقلاب درباره نقش غدیر در وحدت امت اسلامی اشاره کرد و افزود: غدیر می‌تواند محور همگرایی مسلمانان باشد، زیرا پیام اصلی آن تبیین ویژگی‌های رهبری صالح و شایسته برای هدایت جامعه اسلامی است.



وی خاطرنشان کرد: بشریت امروز بیش از هر زمان دیگری به الگوهایی نیاز دارد که علاوه بر تأمین نیازهای مادی، زمینه رشد معنوی و اخلاقی انسان را نیز فراهم کنند و حادثه غدیر یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های چنین نگاهی در تاریخ اسلام است.