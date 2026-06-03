افزایش مصرف شیرخشک به رغم کاهش نرخ موالید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، شهرام شعیبی، با اشاره به اهمیت نظارت بر شبکه تأمین و توزیع، به ویژه در حوزه شیرخشک، بر لزوم تشدید مراقبت‌ها تأکید کرد.

وی با یادآوری تجربه موفق توزیع شیرخشک در ایام جنگ رمضان، گفت: همکاری مؤثر میان کارخانه‌های تولیدکننده، شرکت‌های پخش و نظارت دقیق دانشگاه‌های علوم پزشکی باعث شد تا در آن مقطع حساس، شکایت عمده‌ای از سوی مردم ثبت نشود، هرچند چالش‌هایی نیز وجود داشت که نیازمند توجه بود.

شعیبی با بیان آمارهای جدید، اظهار کرد: آمارها نشان می‌دهد که مصرف شیرخشک در کشور روندی صعودی داشته است؛ به طوری که در سال ۱۴۰۳ حدود ۷۲ میلیون قوطی شیرخشک مصرف شده و این رقم در سال ۱۴۰۴ به ۸۲.۵ میلیون قوطی افزایش یافته است.

وی افزود: این در حالی است که نرخ زاد و ولد کاهش یافته است. افزایش مصرف به رغم کاهش موالید، نشان‌دهنده تغییر الگوهای تغذیه‌ای یا سایر عوامل اثرگذار بر تقاضا است که در شرایط فعلی و با توجه به دشواری‌های تأمین ارز، مدیریت هوشمندانه توزیع را بیش از پیش ضروری می‌سازد.

شعیبی خاطرنشان کرد: امسال سخت‌گیری‌های بیشتری در حوزه توزیع اعمال شده و انتظار می‌رود نظارت‌ها در سطح دانشگاه‌های علوم پزشکی به صورت کامل، یکپارچه و بدون نقص اجرا شود.

وی از تمامی معاونان غذا و دارو در سراسر کشور خواست تا نظارت دقیق‌تری بر زنجیره توزیع داشته باشند تا از هرگونه انحراف یا کمبود جلوگیری شود.