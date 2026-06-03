اعزام ۱۶۰۰ زائر از جنوب شهر ری به مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی(ره)

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن حیدری، روز چهارشنبه از اعزام حدود ۱۶۰۰ نفر از شهروندان این منطقه به مراسم بزرگداشت سالگرد ارتحال امام خمینی خبر داد.

به گفته آقای حیدری، امسال سالگرد ارتحال بنیان‌گذار جمهوری اسلامی با عید غدیر خم همزمان شده و این فرصتی برای «تجدید میثاق با آرمان‌های امام راحل و تبیین فرهنگ ولایت» است.

فرمانده سپاه ناحیه جنوب ری افزود که از ۷۲ ساعت پیش از آغاز مراسم، اقداماتی از جمله فضاسازی محیطی، برپایی ایستگاه‌های خدمات‌رسانی در مسیرهای منتهی به حرم امام خمینی و مشارکت در تأمین امنیت «حلقه دوم» حرم مطهر انجام شده است.

سرهنگ حیدری تأکید کرد که حضور گسترده مردم در این مراسم نشان‌دهنده تجدید عهد با آرمان‌های انقلاب اسلامی و ولایت فقیه خواهد بود.