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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۰۰

سرپرست اداره کل محیط‌زیست اصفهان منصوب شد

سرپرست اداره کل محیط‌زیست اصفهان منصوب شد

اصفهان- معاونت توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست کشور، مریم کرمانی را به عنوان سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ابلاغی از سوی همّت علی شاه نظری معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست کشور، دکتر مریم کرمانی به عنوان « سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان»، منصوب شد.

در متن ابلاغ، چنین آمده است:

«سرکار خانم مریم کرمانی
نظر به تعهد تخصص و تجارب ارزشمند سرکار عالی به موجب این ابلاغ تا اطلاع ثانوی به سمت سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان منصوب می شوید. امید می رود پایبندی به سیاست های ابلاغی امام خامنه ای (قدس سره) در حوزه محیط زیست، گفتمان دولت چهاردهم، تکالیف برنامه هفتم پیشرفت کشور و سایر اسناد و قوانین بالادستی را در طول دوره مسئولیت، مورد توجه قرار دهید.
از درگاه خداوند متعال برای شما موفقیت و بهروزی آرزومندم.

همّت علی شاه نظری
سرپرست معاونن توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس»

کد مطلب 6849267

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