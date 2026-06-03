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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۰۱

پیام تسلیت قالیباف در پی درگذشت برادر حبیب کاشانی

پیام تسلیت قالیباف در پی درگذشت برادر حبیب کاشانی

رئیس مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی، درگذشت برادر حبیب کاشانی عضو شورای اسلامی شهر تهران را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی درگذشت حاج علی کاشانی، برادر حبیب کاشانی عضو شورای اسلامی شهر تهران و برادر شهید والامقام امیر کاشانی را تسلیت گفت.

متن پیام به این شرح است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

جناب آقای حاج حبیب کاشانی

درگذشت اخوی ارجمندتان، مرحوم مغفور حاج علی کاشانی، برادر شهید والامقام امیر کاشانی، موجب تأثر و تألم فراوان گردید.

از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید که در ایام مبارک دهه ولایت و امامت و در آستانه عید فرخنده غدیر خم، دعوت حق را لبیک گفت، رحمت واسعه الهی، غفران و رضوان پروردگار را مسئلت دارم.

امید آن دارم که روح آن مرحوم در جوار رحمت حق و در سایه عنایات مولی‌الموحدین، حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام از الطاف و کرامات الهی بهره‌مند گردد.

برای جنابعالی، خاندان مکرم کاشانی و سایر بازماندگان معزز نیز صبر جمیل، اجر جزیل و سلامتی و توفیق روزافزون از خداوند سبحان مسئلت می‌نمایم.

کد مطلب 6849270
زهرا علیدادی

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