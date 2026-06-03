رویداد هنری «مشق ولایت» در بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل کتابخانههای عمومی استان بوشهر ظهر چهارشنبه در حاشیه این رویداد با اشاره به استقبال هنرمندان خوشنویس استان از برنامه «مشق ولایت» اظهار کرد: هدف از برگزاری این رویداد، تلفیق هنر اصیل ایرانی با فرهنگ ناب دینی و انتقال مفاهیم ارزشمند دینی در قالب هنر است؛ چرا که هنر یکی از مؤثرترین ابزارهای ترویج و ماندگارسازی آموزههای فرهنگی و اعتقادی در جامعه به شمار میرود.
حیدر راهب افزود: آثار تولیدشده در این رویداد پس از انتخاب و جمعآوری، دز قالب نمایشگاه منتشر خواهد شد تا عموم مردم بتوانند از این آثار ارزشمند بهرهمند شوند و پیامهای نورانی اهل بیت(ع) را در قالبی هنرمندانه مشاهده کنند.
وی با تأکید بر نقش مؤثر هنرمندان در اشاعه فرهنگ دینی و اجتماعی گفت: امروز انتقال مفاهیم فرهنگی و اعتقادی نیازمند بهرهگیری از زبان هنر است و ظرفیتهایی همچون خوشنویسی، نقاشی، کتاب، قصهگویی، فیلم و سایر قالبهای هنری میتوانند در ترویج فرهنگ غدیر و آموزههای اهل بیت(ع) نقشآفرینی مؤثری داشته باشند.
رضا شاهحسینی، مربی این رویداد نیز با اشاره به حضور هنرمندان و هنرجویانی از شهرهای مختلف استان از جمله برازجان، اهرم، بوشهر و پایگاه هوایی، اظهار کرد: در آستانه عید غدیر خم، هنرمندان گرد هم آمدند تا آثاری با محوریت شخصیت، جایگاه و عظمت حضرت علی(ع) خلق کنند.
در آستانه عید سعید غدیر خم، رویداد هنری «مشق ولایت» با حضور جمعی از هنرمندان و خوشنویسان استان در کتابخانه عمومی مصلحیان بوشهر برگزار شد.
این رویداد با هدف ترویج معارف علوی، بازخوانی آموزههای دینی و ثبت هنرمندانه حکمتهای ماندگار و کلمات نورانی امیرالمؤمنین حضرت علی(ع) برگزار شد و هنرمندان حاضر با خوشنویسی گزیدهای از احادیث و سخنان آن حضرت، جلوهای از پیوند هنر اصیل ایرانی با فرهنگ و معارف اسلامی را به نمایش گذاشتند.
در پایان این مراسم، نمایشگاهی از آثار خلقشده توسط هنرمندان برپا شد و از صاحبان آثار برتر با اهدای لوح سپاس تقدیر به عمل آمد.
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