به گزارش خبرنگار مهر، فرصت ثبت‌نام در آزمون‌های ارزشیابی مدارک دانش‌آموختگان کارشناسی فیزیوتراپی خارج از کشور، ارزیابی علمی دانشجویان شاغل به تحصیل در رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی خارج از کشور، ارزشیابی و ارتقای دانش‌آموختگان داروسازی خارج از کشور، بیست‌ و پنجمین دوره آزمون ملی دانش‌آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور و آزمون ارزیابی علمی دانشجویان متقاضی انتقال به رشته فیزیوتراپی ۱۴ مرداد به پایان رسید.



مرکز سنجش آموزش پزشکی در اطلاعیه ای جدید اعلام کرد: مهلت جدید ثبت نام از ساعت ۱۲ ظهر سه‌شنبه ۲۰ مرداد تا ساعت ۱۲ ظهر چهارشنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۵ فراهم شده است. این آخرین فرصت برای ثبت نام در این آزمون ها است.



آزمون‌های ارزشیابی مدارک دانش‌آموختگان کارشناسی فیزیوتراپی خارج از کشور، ارزیابی علمی دانشجویان شاغل به تحصیل در رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی خارج از کشور، ارزشیابی و ارتقای دانش‌آموختگان داروسازی خارج از کشور، بیست‌ و پنجمین دوره آزمون ملی دانش‌آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور و آزمون ارزیابی علمی دانشجویان متقاضی انتقال به رشته فیزیوتراپی ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ برگزار می شوند.