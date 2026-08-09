  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۲۶

به مدت یک روز؛

مهلت ثبت‌نام در ۵ آزمون علوم پزشکی دوباره تمدید شد

مهلت ثبت‌نام در ۵ آزمون علوم پزشکی دوباره تمدید شد

فرصت مجدد ثبت‌نام در ۵ آزمون علوم پزشکی به مدت یک روز فراهم شد. داوطلبان از ۲۰ تا ۲۱ مرداد ۱۴۰۵ می توانند ثبت نام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، فرصت ثبت‌نام در آزمون‌های ارزشیابی مدارک دانش‌آموختگان کارشناسی فیزیوتراپی خارج از کشور، ارزیابی علمی دانشجویان شاغل به تحصیل در رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی خارج از کشور، ارزشیابی و ارتقای دانش‌آموختگان داروسازی خارج از کشور، بیست‌ و پنجمین دوره آزمون ملی دانش‌آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور و آزمون ارزیابی علمی دانشجویان متقاضی انتقال به رشته فیزیوتراپی ۱۴ مرداد به پایان رسید.

مرکز سنجش آموزش پزشکی در اطلاعیه ای جدید اعلام کرد: مهلت جدید ثبت نام از ساعت ۱۲ ظهر سه‌شنبه ۲۰ مرداد تا ساعت ۱۲ ظهر چهارشنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۵ فراهم شده است. این آخرین فرصت برای ثبت نام در این آزمون ها است.

آزمون‌های ارزشیابی مدارک دانش‌آموختگان کارشناسی فیزیوتراپی خارج از کشور، ارزیابی علمی دانشجویان شاغل به تحصیل در رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی خارج از کشور، ارزشیابی و ارتقای دانش‌آموختگان داروسازی خارج از کشور، بیست‌ و پنجمین دوره آزمون ملی دانش‌آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور و آزمون ارزیابی علمی دانشجویان متقاضی انتقال به رشته فیزیوتراپی ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ برگزار می شوند.

کد مطلب 6912035
زهره بال

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها