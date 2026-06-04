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۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۲۵

غرفه خوشنویسی در مهمونی کیلومتری قزوین

غرفه خوشنویسی در مهمونی کیلومتری قزوین

قزوین- هنرمندان بسیجی قزوین در جشن کیلومتری غدیر به تولید آثاری با محوریت امیرالمؤمنین و عید غدیر پرداختند.

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کد مطلب 6850315

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