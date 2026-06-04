https://mehrnews.com/x3cf7n ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۲۵ کد مطلب 6850315 استانها قزوین استانها قزوین ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۲۵ غرفه خوشنویسی در مهمونی کیلومتری قزوین قزوین- هنرمندان بسیجی قزوین در جشن کیلومتری غدیر به تولید آثاری با محوریت امیرالمؤمنین و عید غدیر پرداختند. دریافت 15 MB کد مطلب 6850315 کپی شد مطالب مرتبط مرور آثاری که با موضوع غدیر خلق شدند؛ تماشای ولایت علی از چشم هنرمندان رویداد هنری «مشق ولایت» در بوشهر برگزار شد عکاسخانه قاب ایستادگی در مهمونی کیلومتری غدیر قزوین طرح «کتابستانه» در ۶۹ کتابخانه عمومی بوشهر برگزار میشود پیام به آمریکا و اسرائیل: جوانان ایران آمادهاند غدیر در خیابان انقلاب؛ از نقالی و سرود تا مواکب اطعام برچسبها خوشنویسی مهمونی کیلومتری غدیر 1405 قزوین
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