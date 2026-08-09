به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج در حاشیه مراسم رونمایی از هوش مصنوعی در حوزه داوری و VAN‌های ویژه VAR اظهار داشت: در این مدت بی‌خبر از گذشته و حال نبودیم. در جنگ ۴۰ روزه و ۱۲ روزه و جامعه فوتبال خودش را نشان داد و جامعه فوتبال در میادین پشتوانه خوبی برای رزمندگان اسلام بود. مردم هم از تیم ملی‌شان در جام جهانی حضانت کردند. همه تیم‌های ملی این وفاداری را نشان دادند و از همگی تشکر می‌کنم.

وی ادامه داد: با تقدیر و تشکر از همه داورانی که شرف حضور دارند، روز خبرنگار را هم تبریک عرض می‌کنم که زحمت می‌کشند و همچنین از جامعه داوری، اعضای محترم هیئت رئیسه فوتبال و پیشکسوتان عزیز که شرایط حضور دارند، تشکر می‌کنم.

رئیس فدراسیون فوتبال درباره برنامه‌های این مراسم گفت: امروز شاهد رونمایی از سامانه جامع هوش مصنوعی و ارتباط آن با مجموعه داوری هستیم. هوش مصنوعی مسئله و پدیده ویژه‌ای است که به هر جهت ما هم در جامعه فوتبال مثل سایر رویدادهای اجتماعی به این مسئله پرداختیم. دیگرانی هم این کار را کردند، جلوتر از ما هستند و الان بحث هوش مصنوعی را در همه حوزه‌های فوتبال، باید تعمیم بدهیم.

تاج با تأکید بر اهمیت استفاده از هوش مصنوعی در فوتبال گفت: بسیار کار مهمی است و هوش مصنوعی مسئله‌ای نیست که ما به آن گیر نکنیم. باید حتماً همه زمینه‌ها را انجام بدهیم و ان‌شاءالله باید سیطره گسترش آن در حوزه فوتبال بیشتر بشود زیرا در واقع کمک می‌کند به جامعه داوری.

وی با اشاره به محدودیت‌های موجود در تجهیز ورزشگاه‌ها به فناوری‌های جدید عنوان کرد: بالاخره محدودیت‌هایی هم داشتیم، ولی تلاش کردیم مسئله را در کشور به نوعی حل کنیم. تمام بازی‌ها با VAR با پوشش داده خواهد شد. برخی وقت‌ها چون نمی‌توانستیم همه ورزشگاه‌هایمان را تجهیز کنیم، این سیستم را به چند ورزشگاه فروختیم و مجبور شدیم برخی دستگاه‌ها را هم‌ حل کنیم. از این استان به استان دستگاه‌ها را حمل کردیم.

تاج در پایان با تأکید بر داخلی بودن فناوری مورد استفاده گفت: مسئله مهم این است که هر سه این اتفاق توسط متخصصین داخلی انجام شده و آنها را یک روزی به ما می‌گفتند حتماً باید تکنولوژی را بیاورید و دنبالش کردیم‌ در تبریز یک مجموعه گفت دستگاه را می‌سازیم و ساخت. یک کمی بهتر در داخل کشور هوش مصنوعی انجام می‌شود. بحث هوش مصنوعی را هم افرادی که با فدراسیون همکاری می‌کنند انجام می‌دهند و سامانه فنی هم توسط خودمان انجام می‌شود.