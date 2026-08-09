به گزارش خبرگزاری مهر، سید رضا امیرزاد اظهار کرد: پیش بینی می کنیم در سال زراعی جاری، حدود ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون عدد نشاء سبزی و صیفی در هرمزگان تولید شود.

وی افزو: نشاء گوجه فرنگی، بادمجان و فلفل دلمه‌ای در شهرستان‌های بندرعباس، میناب، رودان و حاجی آباد کشت می‌شود.

امیرزاد بیان کرد: امسال سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون نشاء سبزی و صیفی در ۵۰ هزار هکتار سطح زیر کشت محصولات سبزی و صیفی هرمزگان کشت می‌شود.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: با توجه به شرایط اقلیمی خاص استان، تولید نشاء سبزی و صیفی از اواخر تیرماه آغاز شده و تا پایان آذر ماه ادامه دارد.