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۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۲۰

پیش‌بینی تولید بیش از سه میلیارد نشاء سبزی و صیفی در هرمزگان

پیش‌بینی تولید بیش از سه میلیارد نشاء سبزی و صیفی در هرمزگان

بندرعباس - مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: پیش بینی می کنیم در سال زراعی جاری، حدود ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون عدد نشاء سبزی و صیفی در هرمزگان تولید شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید رضا امیرزاد اظهار کرد: پیش بینی می کنیم در سال زراعی جاری، حدود ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون عدد نشاء سبزی و صیفی در هرمزگان تولید شود.

وی افزو: نشاء گوجه فرنگی، بادمجان و فلفل دلمه‌ای در شهرستان‌های بندرعباس، میناب، رودان و حاجی آباد کشت می‌شود.

امیرزاد بیان کرد: امسال سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون نشاء سبزی و صیفی در ۵۰ هزار هکتار سطح زیر کشت محصولات سبزی و صیفی هرمزگان کشت می‌شود.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: با توجه به شرایط اقلیمی خاص استان، تولید نشاء سبزی و صیفی از اواخر تیرماه آغاز شده و تا پایان آذر ماه ادامه دارد.

کد مطلب 6912022

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