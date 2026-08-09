کره جنوبی به دنبال کاهش ۳۵ درصدی مسیر دریایی به اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونهاپ، منابع روز یکشنبه اعلام کردند که وزارت اقیانوس‌های کره جنوبی اخیراً یک پروژه تحقیقاتی را با هدف تدوین استراتژی‌هایی برای ترویج استفاده از یک مسیر کشتیرانی قطب شمال که قادر به مدیریت ترافیک در سال ۲۰۳۰ باشد، سفارش داده است.

این منابع گفتند که این پروژه به دنبال ارزیابی قابلیت تجاری چنین مسیری از جمله بررسی شرکت‌های کشتیرانی و شرکت‌های لجستیکی در رابطه با استفاده از چنین مسیری است. آنها افزودند که توسعه برنامه‌هایی برای ایجاد یک شبکه لجستیکی متصل به بنادر شمال اروپا نیز از جمله اهداف این پروژه است.

مسیرهای کشتیرانی قطب شمال، مسیرهای دریایی از طریق اقیانوس منجمد شمالی هستند که اقیانوس‌های اطلس و آرام را به هم متصل می‌کنند. در مورد کره جنوبی، این مسیرها می‌توانند فاصله بین این کشور و اروپا را در مقایسه با مسیر مرسوم کانال سوئز حدود ۳۵ درصد کاهش دهند.

این مسیرها پس از آنکه تغییرات آب و هوایی امیدهایی را برای عبور کشتی‌ها از اقیانوس منجمد شمالی ایجاد کرد، به عنوان یک آبراه جایگزین اصلی مورد توجه قرار گرفته‌اند. علاوه بر این، تنش‌های مداوم در خاورمیانه که بر کشتیرانی در دریای سرخ و تنگه باب المندب تأثیر گذاشته است، علاقه به این مسیرها را بیشتر می‌کند.

چین علاقه خاصی به مسیر قطب شمال نشان داده و سال گذشته ۲۹ بار کشتی‌ها را در داخل این آبراه به کار گرفته است.

دولت سئول همچنین به دنبال ورود کامل به این مسیر است که با یک عملیات آزمایشی در اواخر این ماه آغاز می‌شود. انتظار می‌رود سفر رفت و برگشت بین شهر بندری جنوبی بوسان و آمستردام در هلند حدود ۴۰ تا ۴۵ روز طول بکشد.

دولت سئول قصد دارد در سال ۲۰۳۰ یک مسیر سرویس‌دهی منظم را افتتاح کند و حدود سال ۲۰۳۵ بهره‌برداری از کشتی‌های کانتینری بزرگ را آغاز کند.