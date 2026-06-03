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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۲۵

برگزاری «مهمونی کیلومتری غدیر» در کنگان؛ ۶۰ موکب برپا می‌شود

برگزاری «مهمونی کیلومتری غدیر» در کنگان؛ ۶۰ موکب برپا می‌شود

بوشهر- رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان کنگان از برگزاری جشن بزرگ «مهمونی کیلومتری غدیر» همزمان با شب عید غدیر در این شهرستان خبر داد.

حجت‌الاسلام محمد سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک فرارسیدن عید سعید غدیر خم اظهار کرد: در راستای ترویج فرهنگ غدیر و ایجاد نشاط معنوی در جامعه، مراسم «مهمونی کیلومتری غدیر» امروز در شهرستان کنگان برگزار می‌شود.

وی در خصوص جزئیات این رویداد بیان کرد: این جشن بزرگ حدفاصل «میدان ماهی‌گیر» تا «سینما روباز پارک مرجان» با حضور گسترده مردم ولایت‌مدار کنگان برپا خواهد شد و در این مسیر، ۶۰ موکب با ارائه خدمات متنوع فرهنگی، ورزشی، تربیتی، خدماتی، درمانی و تفریحی میزبان شهروندان و زائران خواهند بود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی کنگان با اشاره به بخش‌های جانبی این برنامه افزود: علاوه بر برپایی موکب‌ها، کاروان خودرویی نیز همزمان با این جشن در سطح شهر به حرکت در می‌آید و در نهایت تمامی مسیر به اجتماع عظیم مردم در محل پارک مرجان منتهی خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه این رویداد حاصل یک کار تشکیلاتی و هم‌افزایی بین‌دستگاهی است، از همکاری و مشارکت صمیمانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شهرداری و شورای اسلامی شهر، دفتر امام جمعه، ستاد بنیاد غدیر، فرمانداری، شورای هیات مذهبی، اتاق اصناف و نیروهای انتظامی کمال تشکر و قدردانی را داشت و تصریح کرد: نقش این مجموعه‌ها در برپایی هرچه باشکوه‌تر جشن‌های غدیر، ستودنی و نشان‌دهنده عشق و ارادت ویژه نهادهای انقلابی به ساحت امیرالمؤمنین (ع) است.

کد مطلب 6849301

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