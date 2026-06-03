حجتالاسلام محمد سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک فرارسیدن عید سعید غدیر خم اظهار کرد: در راستای ترویج فرهنگ غدیر و ایجاد نشاط معنوی در جامعه، مراسم «مهمونی کیلومتری غدیر» امروز در شهرستان کنگان برگزار میشود.
وی در خصوص جزئیات این رویداد بیان کرد: این جشن بزرگ حدفاصل «میدان ماهیگیر» تا «سینما روباز پارک مرجان» با حضور گسترده مردم ولایتمدار کنگان برپا خواهد شد و در این مسیر، ۶۰ موکب با ارائه خدمات متنوع فرهنگی، ورزشی، تربیتی، خدماتی، درمانی و تفریحی میزبان شهروندان و زائران خواهند بود.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی کنگان با اشاره به بخشهای جانبی این برنامه افزود: علاوه بر برپایی موکبها، کاروان خودرویی نیز همزمان با این جشن در سطح شهر به حرکت در میآید و در نهایت تمامی مسیر به اجتماع عظیم مردم در محل پارک مرجان منتهی خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه این رویداد حاصل یک کار تشکیلاتی و همافزایی بیندستگاهی است، از همکاری و مشارکت صمیمانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شهرداری و شورای اسلامی شهر، دفتر امام جمعه، ستاد بنیاد غدیر، فرمانداری، شورای هیات مذهبی، اتاق اصناف و نیروهای انتظامی کمال تشکر و قدردانی را داشت و تصریح کرد: نقش این مجموعهها در برپایی هرچه باشکوهتر جشنهای غدیر، ستودنی و نشاندهنده عشق و ارادت ویژه نهادهای انقلابی به ساحت امیرالمؤمنین (ع) است.
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