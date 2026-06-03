حجتالاسلام حمید عبادی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به مناسبت عید سعید غدیر خم، جشن بزرگ غدیر در یکی از پرترددترین و شلوغترین معابر شهر ملارد یعنی خیابان امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به جزئیات این رویداد معنوی و مردمی افزود: محل برگزاری این جشن در مرکز شهر واقع شده و دسترسی عموم مردم را تسهیل میکند.
عبادی از استقبال گسترده مردمی برای برپایی موکبها خبر داد و تصریح کرد: تاکنون ۱۲۰ موکب فرهنگی، خدماتی و پذیرایی برای حضور در جشن کیلومتری غدیر ثبتنام کردهاند که از این تعداد، حدود ۱۰۰ موکب برپا و مشغول خدمترسانی به شهروندان خواهند شد.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی ملارد در ادامه به حرکت دستههای پیادهروی از مساجد مختلف شهر به سمت محل برگزاری اجتماع اشاره کرد و گفت: شهروندان از مساجد سطح شهر به صورت دستههای پیادهروی به سمت محل برگزاری جشن حرکت میکنند و پیشبینی میشود این شکوه حضور مردمی جلوه ویژهای به این مراسم ببخشد.
وی در خصوص میزان مشارکت مردمی خاطرنشان کرد: برآورد ما این است که حدود ۲۰ هزار نفر از شهروندان ملاردی در این جشن کیلومتری غدیر شرکت خواهند کرد که این حجم از حضور، نشاندهنده عشق و ارادت مردم این شهرستان به اهل بیت (ع) و واقعه غدیر است.
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