برگزاری جشن عید غدیر به مدت سه روز در شهر کرفس

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا تقوی در رابطه با برگزاری جشن عید غدیر در شهر کرفس اظهار کرد: جشن‌های عید سعید غدیر همراه با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل عظیم‌الشأن و شهدای جنگ رمضان از امروز چهارشنبه ۱۳ خردادماه به مدت سه روز در شهر کرفس برگزار می‌شود.

وی افزود: در نخستین روز جشن عید غدیر تمامی حسینیه‌ها و اماکن مذهبی شهر کرفس اقدام به پخت و توزیع آش نذری خواهند کرد.

شهردار کرفس ادامه داد: در روز پنجشنبه ۱۴ خردادماه از ساعت ۱۶ تا ۱۹ مهمانی یک کیلومتری غدیر در مسیر مسجد جامع صاحب‌الزمان (عج) تا آستان مقدس امامزادگان پنج‌تن (ع) با حضور ۱۱ موکب فرهنگی و پذیرایی برگزار می‌شود و در این مراسم به قید قرعه به ۲۰ نفر از شرکت‌کنندگان سفر به مشهد مقدس اهدا خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین روز جمعه ۱۵ خردادماه، جشن بزرگ و حماسی غدیر با حضور گسترده مردم در آستان مقدس امامزادگان پنج‌تن (ع) برگزار خواهد شد و در این مراسم شرکت‌کنندگان مهمان سفره اطعام امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) خواهند بود.

شهردار کرفس تصریح کرد: براساس برنامه ریزی‌های انجام شده در مدت سه روز جشن عید غذیر در شهر کرفس بیش از ۲۰ هزار بسته غذایی و اقلام پذیرایی بین مردم توزیع خواهد شد.

وی با بیان اینکه تمامی هزینه‌های مراسم جشن عید غدیر از محل کمک‌های خیرین و مردم شهر تأمین شده است، گفت: شهرداری کرفس نیز در حوزه خدمات‌رسانی، برپایی موکب‌ها، آذین‌بندی معابر و آماده‌سازی مسیرهای برگزاری مراسم همکاری لازم را انجام خواهد داد.