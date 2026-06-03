  1. استانها
  2. سمنان
۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۴۴

استاندار سمنان: اختلافات و حاشیه‌ها سد راه خدمت به مردم نشود

استاندار سمنان: اختلافات و حاشیه‌ها سد راه خدمت به مردم نشود

سمنان- استاندار سمنان، قانون را فصل‌الخطاب همه امور دانست و گفت: هرگونه اقدام خارج از چارچوب در استان غیرقابل توجیه و رکن پیشبرد امور مهم استان بر تقویت همدلی و وحدت میان تمام ارکان است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کولیوند بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه هیئت حل اختلاف شوراهای استان سمنان در محل استانداری خواستار پایبندی به قانون در تمامی سطوح مدیریتی شد و افزود: قانون فصل الاخطاب همه امور است.

وی شهرداران، شوراهای شهر و روستا و سایر مسئولان را خدمتگزاران مردم برشمرد و اضافه کرد: تلاش برای گره گشایی مشکلات باید در اولویت امور مدیران قرار گیرد.

استاندار سمنان با تاکید به اینکه اختلاف و حاشیه ها نباید سد راه خدمت به مردم شود، ادامه داد: همه ظرفیت های استان سمنان باید در مسیر خدمت رسانی به مردم به کار گرفته شود.

کولیوند با تاکید به اینکه اقدام خارج از قانون در استان سمنان قابل توجیه نیست، توضیح داد: رکن پیشبرد امور مهم استان سمنان بر تقویت همدلی و وحدت بین تمام قوا حاکم در آن استوار است.

وی اضافه کرد: با تقویت روحیه همدلی قطعا روند خدمت به مردم تسهیل شده و حل چالش و مشکلات با سرعت بیشتری رخ می دهد.جواد

کد مطلب 6849325

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها