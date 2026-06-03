به گزارش خبرنگار مهر، محمد کولیوند بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه هیئت حل اختلاف شوراهای استان سمنان در محل استانداری خواستار پایبندی به قانون در تمامی سطوح مدیریتی شد و افزود: قانون فصل الاخطاب همه امور است.

وی شهرداران، شوراهای شهر و روستا و سایر مسئولان را خدمتگزاران مردم برشمرد و اضافه کرد: تلاش برای گره گشایی مشکلات باید در اولویت امور مدیران قرار گیرد.

استاندار سمنان با تاکید به اینکه اختلاف و حاشیه ها نباید سد راه خدمت به مردم شود، ادامه داد: همه ظرفیت های استان سمنان باید در مسیر خدمت رسانی به مردم به کار گرفته شود.

کولیوند با تاکید به اینکه اقدام خارج از قانون در استان سمنان قابل توجیه نیست، توضیح داد: رکن پیشبرد امور مهم استان سمنان بر تقویت همدلی و وحدت بین تمام قوا حاکم در آن استوار است.

وی اضافه کرد: با تقویت روحیه همدلی قطعا روند خدمت به مردم تسهیل شده و حل چالش و مشکلات با سرعت بیشتری رخ می دهد.جواد