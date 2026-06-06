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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۵۹

سیزدهمین جشنواره تئاتر مکتب تهران برگزار می‌شود

سیزدهمین جشنواره تئاتر مکتب تهران برگزار می‌شود

سیزدهمین جشنواره هنرجویان مکتب تهران در سالن نمایش مکتب تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مکتب تهران، سیزدهمین دوره جشنواره هنرجویان مکتب تهران از ۱۶ تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ در سالن نمایش مکتب تهران برگزار می‌شود.

این رویداد هنری که به عنوان یکی از برنامه‌های سالانه مکتب تهران شناخته می‌شود، فرصتی برای ارائه دستاوردهای آموزشی و هنری هنرجویان رشته‌های مختلف این مجموعه فرهنگی و هنری را فراهم می‌کند.

ایجاد فضایی برای نمایش توانمندی‌های هنرجویان، تبادل تجربه‌های هنری و ایجاد بستری برای رقابت و تعامل میان دانشجویان و علاقه‌مندان از اهداف این رویداد است.

در این دوره نیز هنرجویان رشته‌های درام‌نویسی، بازیگری، کارگردانی تئاتر و طراحی صحنه و نور، آثار خود را در قالب اجراهای پایان دوره روی صحنه می‌برند.

تمامی اجراهای حاضر در جشنواره به صورت عمومی و با بلیت‌فروشی برگزار می‌شود و علاقه‌مندان به تئاتر می‌توانند از این آثار دیدن کنند.

کد مطلب 6851650

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