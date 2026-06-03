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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۴۹

دستگیری ۱۰ خرده‌فروش مواد مخدر در پلدختر

دستگیری ۱۰ خرده‌فروش مواد مخدر در پلدختر

پلدختر - مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان از دستگیری ۱۰ خرده‌فروش مواد مخدر در شهرستان پلدختر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان، اعلام کرد: مأموران انتظامی شهرستان پلدختر با اشراف اطلاعاتی و انجام اقدامات پلیسی، موفق شدند ۱۰ نفر از خرده‌فروشان مواد مخدر را شناسایی و دستگیر کنند.

در ادامه این عملیات، از متهمان مقدار ۵ کیلو و ۵۰۰ گرم ماده مخدر از نوع تریاک کشف، متهمان پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

همچنین در راستای اجرای طرح‌های پاک‌سازی و برخورد با معتادان متجاهر، تعداد ۱۹ نفر معتاد در سطح شهرستان جمع‌آوری و جهت درمان و بازپروری به مراکز ترک اعتیاد تحویل داده شدند.

کد مطلب 6849418

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