به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان، اعلام کرد: مأموران انتظامی شهرستان پلدختر با اشراف اطلاعاتی و انجام اقدامات پلیسی، موفق شدند ۱۰ نفر از خرده‌فروشان مواد مخدر را شناسایی و دستگیر کنند.

در ادامه این عملیات، از متهمان مقدار ۵ کیلو و ۵۰۰ گرم ماده مخدر از نوع تریاک کشف، متهمان پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

همچنین در راستای اجرای طرح‌های پاک‌سازی و برخورد با معتادان متجاهر، تعداد ۱۹ نفر معتاد در سطح شهرستان جمع‌آوری و جهت درمان و بازپروری به مراکز ترک اعتیاد تحویل داده شدند.