حجتالاسلام وحید یونسی در گفتوگو با خبرنگار مهر در رابطه با برنامههای عید غدیر در مساجد و محلات مختلف همدان اظهار کرد: همه مساجد شهرستان همدان برای عید غدیر برنامه جشن دارند و در بسیاری از محلات، این برنامهها بهصورت تلفیقی با تجمعات شبانه مردم برگزار میشود.
وی با اشاره به برنامههای پیشبینیشده در مناطق مختلف شهر افزود: در شهرک فرهنگیان سه مسجد با اجرای جشنهای خیابانی، برنامه در پارکها و برگزاری مراسم در سطح محله فعال هستند.
مسئول مرکز رسیدگی به امور مساجد شهرستان همدان ادامه داد: در شهرک شهید مدنی پس از برگزاری تجمعات مردمی، جشنهای غدیری اجرا میشود و در محله خضر نیز برنامههایی از جمله اطعام خانه به خانه و جشنهای کوچهای پیشبینی شده که جلوهای از مردمی بودن این عید بزرگ است.
حجت الاسلام یونسی با بیان اینکه در محدوده باباطاهر نیز مساجد با برپایی ایستگاههای صلواتی و برگزاری جشن به استقبال عید ولایت رفته است، گفت: در منطقه شهرک مدرس کاروان خودرویی، اهدای نگین متبرک حرم حضرت علی(ع) و برنامههای پذیرایی برای مردم در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه در شهرک شهید بهشتی چهار مسجد با برپایی موکب و اجرای برنامههای عمومی و ویژه بانوان فعال هستند، افزود: همچنین در محدوده میدان شاهد سه جشن بزرگ، برنامه دوچرخهسواری و اطعام ایتام برگزار میشود.
مسئول مرکز رسیدگی به امور مساجد شهرستان همدان با اشاره به برپایی 6 موکب در شهرک اندیشه گفت: این موکبها شامل غرفههای صنایع دستی، کودک، فروشگاهی و بخشهای فرهنگی و خدماتی هستند.
وی با بیان اینکه در مناطق اعتمادیه و دره مرادبیگ نیز تجمعات مردمی با جشنهای محدوده میدان بیمه به صورت مشترک برگزار میشود، اضافه کرد: در منطقه دیزج نیز پیادهروی خانوادگی و سه روز اطعام و پذیرایی در دستور کار قرار دارد.
حجت الاسلام یونسی در پایان با اشاره به اینکه برنامههای مذکور تنها بخشی از برنامههای مساجد شهرستان همدان در دهه ولایت است و در سایر نقاط شهر نیز برنامههای متعددی برگزار میشود، افزود: در شهرهای قهاوند، جورقان و مریانج نیز ویژهبرنامههای متنوعی برای بزرگداشت عید سعید غدیر پیشبینی شده است.
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