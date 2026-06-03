برپایی ۸ موکب در جشن عید غدیر گیلانغرب

حجت الاسلام محمد کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر، از تدارک ویژه برنامه‌های عید سعید غدیر خم در شهرستان گیلانغرب خبر داد و اظهار کرد: جشن محوری عید غدیر در این شهرستان به صورت متمرکز برگزار می‌شود و برخلاف برخی شهرها، برنامه به شکل مهمانی کیلومتری نخواهد بود.



وی افزود: این مراسم شامگاه چهارشنبه از ساعت ۲۱ با حضور اقشار مختلف مردم، هیئات مذهبی و فعالان فرهنگی در گیلانغرب برگزار خواهد شد و برنامه‌های متنوعی برای گرامیداشت این عید بزرگ پیش‌بینی شده است.



مدیر تبلیغات اسلامی شهرستان گیلانغرب با اشاره به استقرار مواکب در محل برگزاری جشن، تصریح کرد: در مجموع هشت موکب برای ارائه خدمات به شهروندان در نظر گرفته شده که شامل یک موکب تبیینی، شش موکب پذیرایی و یک موکب ویژه کودک و نوجوان است.



کرمی خاطرنشان کرد: خدمات این مواکب تنها محدود به روز برگزاری مراسم نخواهد بود و فعالیت آن‌ها در روز عید غدیر نیز ادامه خواهد داشت تا شهروندان بتوانند از برنامه‌های فرهنگی و خدمات ارائه شده بهره‌مند شوند.



وی درباره بخش‌های مختلف مراسم گفت: این جشن با تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز می‌شود و در ادامه دعای توسل، سخنرانی با محوریت تبیین واقعه غدیر و جایگاه ولایت، مولودی‌خوانی و رجزخوانی اجرا خواهد شد.



مدیر تبلیغات اسلامی شهرستان گیلانغرب افزود: تلاش شده است برنامه‌های امسال با مشارکت گروه‌های مردمی و فرهنگی برگزار شود تا فضای معنوی و شاد عید غدیر در سطح شهرستان بیش از پیش گسترش یابد.



کرمی در پایان با دعوت از مردم برای حضور در این مراسم اظهار کرد: عید غدیر یکی از بزرگ‌ترین اعیاد اسلامی است و حضور پرشور مردم در این جشن‌ها می‌تواند در ترویج فرهنگ ولایت، انسجام اجتماعی و تقویت ارزش‌های دینی نقش مؤثری داشته باشد.