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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۶

افزایش محدوده تردد خودروهای ارس‌پلاک به استان‌های شمالی همزمان با غدیر

افزایش محدوده تردد خودروهای ارس‌پلاک به استان‌های شمالی همزمان با غدیر

تبریز- با پیگیری انتظامی آذربایجان شرقی و استانداری، خودروهای دارای پلاک منطقه آزاد ارس علاوه بر این استان، در اردبیل، گیلان و مازندران نیز تردد می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اکبریان‌آذر روز چهارشنبه از افزایش محدوده تردد خودروهای دارای پلاک دائم و موقت منطقه آزاد ارس به استان‌های شمال و شمال غرب کشور خبر داد و گفت: این اقدام به مناسبت عید سعید غدیر خم و با موافقت پلیس راهور فراجا و پیگیری‌های مستمر فرماندهی انتظامی استان و استانداری آذربایجان شرقی انجام شده است.

معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان آذربایجان شرقی با تبریک عید بزرگ امامت و ولایت، اظهار کرد: در راستای خدمات بیشتر به شهروندان و با پیگیری مستمر فرماندهی انتظامی استان و استاندار آذربایجان شرقی و طی امضای یک تفاهم‌نامه، محدوده تردد خودروهای ارس‌پلاک، علاوه بر آذربایجان شرقی، به استان‌های اردبیل، گیلان و مازندران افزایش یافت.

وی افزود: این خدمت همزمان با عید غدیر خم به شهروندان تقدیم شده است. حل مسائل حوزه نظم و امنیت با تکیه بر رضایتمندی مردم، یکی از اولویت‌های پلیس در سند راهبردی معماری فراجا محسوب می‌شود.

سرهنگ اکبریان‌آذر در پایان از تعامل و همکاری تنگاتنگ سازمان‌های لشکری و کشوری در جهت خدمت‌رسانی بی‌منت به مردم ایران اسلامی قدردانی کرد.

کد مطلب 6849583

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