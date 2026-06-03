به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اکبریان‌آذر روز چهارشنبه از افزایش محدوده تردد خودروهای دارای پلاک دائم و موقت منطقه آزاد ارس به استان‌های شمال و شمال غرب کشور خبر داد و گفت: این اقدام به مناسبت عید سعید غدیر خم و با موافقت پلیس راهور فراجا و پیگیری‌های مستمر فرماندهی انتظامی استان و استانداری آذربایجان شرقی انجام شده است.

معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان آذربایجان شرقی با تبریک عید بزرگ امامت و ولایت، اظهار کرد: در راستای خدمات بیشتر به شهروندان و با پیگیری مستمر فرماندهی انتظامی استان و استاندار آذربایجان شرقی و طی امضای یک تفاهم‌نامه، محدوده تردد خودروهای ارس‌پلاک، علاوه بر آذربایجان شرقی، به استان‌های اردبیل، گیلان و مازندران افزایش یافت.

وی افزود: این خدمت همزمان با عید غدیر خم به شهروندان تقدیم شده است. حل مسائل حوزه نظم و امنیت با تکیه بر رضایتمندی مردم، یکی از اولویت‌های پلیس در سند راهبردی معماری فراجا محسوب می‌شود.

سرهنگ اکبریان‌آذر در پایان از تعامل و همکاری تنگاتنگ سازمان‌های لشکری و کشوری در جهت خدمت‌رسانی بی‌منت به مردم ایران اسلامی قدردانی کرد.