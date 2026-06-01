به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز دوشنبه در سفر خود به تهران، تفاهمنامه مشترک استانداران استانهای آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان و مازندران را جهت تردد خودروهای مناطق آزاد واقع در این استانها امضاء کرد.
استاندار آذربایجان شرقی با اعلام این خبر، افزود: با توجه به سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در زمینه توسعه متوازن منطقهای، ارتقای تعاملات اقتصادی بین استانها، توسعه گردشگری، تقویت زیرساختهای حملونقل، بهبود شاخصهای زیستمحیطی، تسهیل گری در ورود کالا از مناطق آزاد و بهرهگیری بهینه از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کشور، تفاهمنامه فیمابین استانداریهای آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان و مازندران جهت تردد متقابل خودروهای مناطق آزاد به امضا رسید.
بهرام سرمست افزود: با توجه به ضرورت تسهیل مبادلات، افزایش جابهجاییهای هدفمند، حمایت از توسعه گردشگری، نوسازی ناوگان حملونقل و بهرهگیری از ظرفیتهای مناطق آزاد مستقر در این استانها، تفاهمنامه تسهیل تردد خودروهای مناطق آزاد در چارچوب اختیارات قانونی استانداران و با رعایت قوانین و مقررات ملی، به امضا رسید.
وی اظهار کرد: از این پس خودروهای دارای پلاک دائم و موقت منطقه آزاد ارس میتوانند علاوه بر کل محدوده استان آذربایجان شرقی، در محدوده استانهای اردبیل، گیلان و مازندران نیز تردد کنند.
همچنین، در جریان امضای این تفاهمنامه، طی مذاکره تلفنی بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی با رضا رحمانی استاندار آذربایجان غربی و مذاکره تلفنی هادی حقشناس استاندار گیلان با علی اصغر طهماسبی استاندار گلستان، مقرر شد این دو استان نیز به تفاهمنامه یادشده ملحق شوند.
با الحاق این دو استان، خودروهای مناطق آزاد این استانها از جمله خودروهای ارسپلاک در شش استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان، مازندران و گلستان تردد خواهند کرد.
