سید محمد امامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بزرگترین میهمانی عید غدیر در شهر تاریخی زواره روز پنجشنبه برگزار میشود و برنامهریزیهای گستردهای برای برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم انجام شده است.
وی افزود: با هماهنگیهای صورتگرفته، ۴۵ موکب در بخشهای مختلف از جمله پذیرایی، فرهنگی، خدماتی و درمانی در مسیر برگزاری جشن مستقر خواهند شد و به شهروندان و مهمانان خدمات ارائه میکنند.
مسئول امور اجرایی موکب بقیهالله الاعظم(عج) و میهمانی عید غدیر زواره با اشاره به برنامههای تدارک دیده شده برای پذیرایی از شرکتکنندگان گفت: بیش از ۱۲ هزار پرس اطعام، کیک ۲۵۰ کیلویی و دیگر اقلام پذیرایی به نام امیرالمؤمنین حضرت علی(ع) میان حاضران توزیع خواهد شد.
امامی ادامه داد: برپایی موکب ویژه کودکان و نوجوانان نیز از دیگر برنامههای این مراسم است که در آن بیش از سه هزار قلم اسباببازی و هدایای فرهنگی برای مراجعهکنندگان پیشبینی شده است.
وی با بیان اینکه این میهمانی مردمی روز پنجشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۵ از ساعت ۱۷ در خیابان طالقانی زواره آغاز میشود، تصریح کرد: اجرای برنامههای فرهنگی، مولودی خوانی، نورافشانی و فعالیت موکبهای مختلف تا ساعات پایانی شب ادامه خواهد داشت.
مسئول امور اجرایی موکب بقیهالله الاعظم(عج) و میهمانی عید غدیر زواره خاطرنشان کرد: امیدواریم برگزاری این مراسم و فعالیت موکبها گامی در مسیر ترویج فرهنگ ولایت، احیای امر غدیر و تجدید بیعت با ولایت باشد.
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