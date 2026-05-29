به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین جعفر رستاخیز در خطبه‌های نماز جمعه این هفته جزیره هرمز، با توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی اظهار کرد: مؤمنان باید در گفتار و رفتار خود دقت داشته باشند و از هرگونه قضاوت شتاب‌زده و اتهام‌زنی بدون تحقیق پرهیز کنند.

وی افزود: حفظ حرمت و آبروی افراد از مهم‌ترین آموزه‌های دینی است و آزار دیگران، چه در گفتار و چه در عمل، نشانه فاصله گرفتن از مسیر تقواست.

امام جمعه هرمز با اشاره به ضرورت شکل‌گیری جامعه‌ای مبتنی بر مهربانی، انصاف و رعایت حقوق متقابل، تصریح کرد: جامعه ایمانی زمانی به آرامش و تعالی می‌رسد که افراد آن نسبت به حقوق یکدیگر حساس و مسئول باشند.

رستاخیز در ادامه با گرامیداشت یاد شهدای تنگه هرمز، این شهدا را نماد بصیرت، ایستادگی و ولایتمداری دانست و گفت: شهدای جزیره هرمز از نخستین ساعات مأموریت، با لبیک به فرمان رهبر معظم انقلاب در میدان دفاع از تنگه هرمز حضور یافتند و اجازه تحقق اهداف دشمنان را ندادند.

وی با نام بردن از شهید عباس اسلامی، شهید قدرت زرنگاری، شهید عبدالرضا گلزاری و شهید حسین ستوده افزود: این شهدا ثابت کردند که مردم هرمز همواره در صحنه‌های حساس انقلاب اسلامی حضوری مؤثر و تعیین‌کننده دارند.

خطیب جمعه هرمز با بیان اینکه رشادت‌های این شهدا یادآور حماسه‌های دوران دفاع مقدس است، خاطرنشان کرد: دشمنان، به‌ویژه آمریکا، نخواهند توانست با فشار و تهدید، شرایط گذشته را به تنگه هرمز بازگردانند.

وی همچنین برای خانواده شهدای تنگه هرمز آرزوی صبر و آرامش کرد و از مردم خواست برای یافتن نشانه‌ای از پیکر مطهر شهدا و تسکین دل خانواده‌های آنان دعا کنند.

رستاخیز افزود: اگر انسان در ظاهر و باطن تابع امام نباشد، ناخواسته در مسیر وسوسه‌های شیطانی قرار خواهد گرفت و همراهی با امام باید در تمامی ابعاد زندگی نمود داشته باشد.

وی همچنین با تسلیت سالروز ارتحال حضرت امام خمینی(ره)، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران را یکی از اثرگذارترین شخصیت‌های تاریخ معاصر معرفی کرد و گفت: امام خمینی(ره) با احیای اسلام ناب محمدی، مقابله با نظام سلطه و رهبری نهضت اسلامی، مسیر تاریخ را تغییر داد.

امام جمعه هرمز ادامه داد: امام راحل شخصیتی جامع‌الاطراف بود که در کنار دانش، عرفان و فقاهت، در عرصه سیاست و مدیریت جامعه نیز حضوری مقتدرانه داشت و در برابر مستکبران با صلابت و در برابر مردم و محرومان با مهربانی رفتار می‌کرد.

وی شناخت اندیشه‌های امام خمینی(ره) را ضرورتی مهم برای نسل جوان دانست و تأکید کرد: مطالعه سیره و تفکر امام راحل می‌تواند مسیر آینده انقلاب اسلامی را برای نسل‌های جدید روشن‌تر کند.

رستاخیز در ادامه با اشاره به عید سعید غدیر خم و تقارن آن با سالروز ارتحال امام خمینی(ره) و انتخاب حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای به عنوان رهبر انقلاب، اظهار کرد: این تقارن حامل این پیام مهم است که مسیر نجات ملت‌ها در تبعیت از ولایت فقیه و استمرار خط امامت قرار دارد.

وی با بیان اینکه غدیر صرفاً یک واقعه تاریخی نیست، افزود: انقلاب اسلامی ایران توانسته است حقیقت و پیام تمدنی غدیر را در عرصه حکمرانی و جامعه اسلامی تبیین کند.

خطیب جمعه هرمز همچنین با اشاره به ظرفیت‌های مردمی جزیره برای برگزاری باشکوه عید غدیر، بر ضرورت برنامه‌ریزی منسجم و مردمی در این زمینه تأکید کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تجمعات مردمی و شعارهای «حیدر حیدر» اشاره کرد و گفت: این حضور گسترده، نشان‌دهنده پیوند عمیق مردم با فرهنگ غدیر، ولایت و مقاومت است.

رستاخیز افزود: ملت ایران با تکیه بر باور «حسبنا الله و نعم الوکیل» در برابر تهدیدها ایستادگی کرده و همین روحیه مقاومت، عامل عزت و پیروزی ملت شده است.

امام جمعه هرمز در بخش پایانی خطبه‌ها به موضوع مذاکرات ایران و آمریکا اشاره کرد و گفت: هرگونه گفت‌وگو و تفاهم احتمالی تنها در چارچوب حفظ عزت، اقتدار و منافع ملت ایران قابل قبول خواهد بود.

وی با اشاره به برخی محورهای مطرح‌شده در مذاکرات، از جمله تعلیق تحریم‌های نفتی، رفع محاصره دریایی و پرداخت بخشی از پول‌های بلوکه‌شده ایران، تصریح کرد: موضوع غنی‌سازی اورانیوم و خروج مواد هسته‌ای از کشور، خط قرمز جمهوری اسلامی است و ملت ایران هرگز از حقوق مسلم خود عقب‌نشینی نخواهد کرد.

رستاخیز با تأکید بر حاکمیت جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران طبق رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، تسلط کامل بر این آبراه راهبردی خواهد داشت و شرایط گذشته تکرار نخواهد شد.

وی همچنین با اشاره به مطالبه غرامت از سوی رهبر معظم انقلاب گفت: اگر طرف مقابل خسارت‌های واردشده به ملت ایران را جبران نکند، جمهوری اسلامی از حقوق خود کوتاه نخواهد آمد و اجازه نخواهد داد ظلم و خسارت بدون پاسخ باقی بماند.