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۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۸

آمادگی مواکب یاسوج برای خدمت رسانی به مردم در روز عید غدیر

آمادگی مواکب یاسوج برای خدمت رسانی به مردم در روز عید غدیر

یاسوج- مواکب یاسوج از آمادگی برای خدمت رسانی به مردم در روز عید سعید غدیر خم گفتند.

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کد مطلب 6849773

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