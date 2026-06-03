https://mehrnews.com/x3cdTj ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۸ کد مطلب 6849773 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۸ آمادگی مواکب یاسوج برای خدمت رسانی به مردم در روز عید غدیر یاسوج- مواکب یاسوج از آمادگی برای خدمت رسانی به مردم در روز عید سعید غدیر خم گفتند. دریافت 54 MB کد مطلب 6849773 کپی شد مطالب مرتبط راهپیمایی کیلومتری غدیر در یاسوج بوستان بزرگ غدیر یاسوج افتتاح شد اجرای برنامه های ویژه عید غدیر/ برپایی موکب ها در یاسوج برگزاری جشنهای غدیر با استقرار بیش از ۲۰۰ موکب در یاسوج نماهنگ آیه غدیر همزمان با دهه امامت در یاسوج تولید شد ۲٠٠ موکب مهمانی کیلومتری غدیر شهر یاسوج را پوشش می دهند برچسبها یاسوج عید سعید غدیرخم موکب
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