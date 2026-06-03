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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۱۸

برگزاری جشن‌های غدیر با استقرار بیش از ۲۰۰ موکب در یاسوج

برگزاری جشن‌های غدیر با استقرار بیش از ۲۰۰ موکب در یاسوج

یاسوج- مدیرکل تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد گفت: بیش از ۲۰۰ موکب در خیابان جمهوری اسلامی یاسوج به مردم در روز عید غدیرخدمات فرهنگی، تبیینی و پذیرایی ارائه می دهند.

حجت‌الاسلام سید رضا افتخاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از برگزاری ویژه‌برنامه‌های عید سعید غدیر خم در سراسر کهگیلویه و بویراحمد خبر داد و اظهار کرد: برنامه‌های عید سراسر نور غدیر در تمامی شهرستان‌ها و مناطق استان با مشارکت گروه‌های مردمی، هیئات مذهبی و مجموعه‌های فرهنگی برگزار می‌شود.

وی با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی شده در مرکز استان افزود: در خیابان جمهوری اسلامی شهر یاسوج، چهارشنبه شب همزمان با شب عید غدیر از ساعت ۱۹ تا پاسی از شب و همچنین روز پنجشنبه، همزمان با روز عید، از ساعت ۱۰ صبح تا پایان شب، بیش از ۲۰۰ موکب به مردم خدمات رسانی می کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: این موکب‌ها برنامه‌های متنوعی در حوزه‌های فرهنگی، تبیینی، کودک و نوجوان، پذیرایی، میزهای خدمت و سایر فعالیت‌های مردمی را به شهروندان ارائه خواهند کرد.

وی ادامه داد: پخت غذای نذری نیز در غروب روز عید غدیر در محل برگزاری جشن‌ها انجام شده و شام میان حاضران و شرکت‌کنندگان توزیع خواهد شد.

حجت الاسلام افتخاری با بیان اینکه جشن‌های غدیر تنها به مرکز استان محدود نیست، تصریح کرد: در تمامی شهرستان‌های کهگیلویه و بویراحمد نیز در شب و روز عید غدیر موکب‌های مردمی برپا شده و برنامه‌های متنوع فرهنگی، مذهبی و اجتماعی برای اقشار مختلف مردم برگزار می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد در پایان از عموم مردم استان دعوت کرد با حضور پرشور در جشن‌ها و برنامه‌های عید سعید غدیر خم، در بزرگداشت این عید بزرگ اسلامی مشارکت کنند.

کد مطلب 6848730

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