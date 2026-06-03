https://mehrnews.com/x3cdVQ ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۴۳ کد مطلب 6849848 استانها قزوین استانها قزوین ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۴۳ دانسفهان؛ طنین همصدایی مردم در نودوپنجمین شب تجمعات بویین زهرا- مردم دانسفهان با حضور در تجمعات مردمی، بار دیگر حمایت خود از انقلاب اسلامی و رهبری را به نمایش گذاشتند. دریافت 3 MB کد مطلب 6849848 کپی شد مطالب مرتبط دانسفهان؛ روایت یک حضور ماندگار در شب نود و چهارم دانسفهان؛ طنین همصدایی مردم در شب نودویکم دانسفهان؛ نودمین شب همصدایی مردم با آرمانهای انقلاب برچسبها جنگ رمضان تجمع مردمی قزوین
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