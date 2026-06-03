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۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۴۳

دانسفهان؛ طنین همصدایی مردم در نودوپنجمین شب تجمعات

دانسفهان؛ طنین همصدایی مردم در نودوپنجمین شب تجمعات

بویین زهرا- مردم دانسفهان با حضور در تجمعات مردمی، بار دیگر حمایت خود از انقلاب اسلامی و رهبری را به نمایش گذاشتند.

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کد مطلب 6849848

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