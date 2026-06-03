به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنامجو شامگاه چهارشنبه در اجتماع مردمی میدان نبوت قم با اشاره به بازتاب جهانی ایستادگی جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: ملت ایران امروز به واسطه مقاومت در برابر فشارها و زورگوییهای آمریکا و رژیم صهیونیستی، از جایگاه و اعتبار ویژهای در میان ملتهای جهان برخوردار شدهاند.
وی افزود: بسیاری از مردم جهان علاقهمند هستند شاهد ایستادگی یک ملت در برابر سیاستهای سلطهجویانه باشند و جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر این مقاومت را به نمایش گذاشته است.
بهنامجو با بیان اینکه این ایستادگی موجب افزایش احترام جهانی نسبت به ملت ایران شده است، گفت: عزت و اقتدار کنونی کشور حاصل وحدت، انسجام و حضور آگاهانه مردم در صحنههای مختلف است.
استاندار قم همچنین حضور گسترده مردم در اجتماعات و برنامههای مردمی را نشانه پویایی اجتماعی و حمایت از آرمانهای کشور دانست و تصریح کرد: این حضور علاوه بر تقویت سرمایه اجتماعی نظام، پیام روشنی برای دشمنان کشور به همراه دارد.
حضور مردم موجب تقویت روحیه نیروهای نظامی کشور میشود
وی با اشاره به برگزاری اجتماعات مردمی در حمایت از نیروهای مسلح عنوان کرد: حضور مردم در این گردهماییها موجب دلگرمی و افزایش روحیه نیروهای مسلح میشود و پشتوانهای ارزشمند برای مدافعان امنیت کشور به شمار میآید.
بهنامجو ادامه داد: اگرچه درگیریهای نظامی به پایان رسیده است اما عرصه تقابل با دشمن محدود به میدان نظامی نیست و دشمنان همچنان از ابزارهای مختلف برای اعمال فشار بر کشور استفاده میکنند.
وی خاطرنشان کرد: امروز کشور در حوزههای گوناگون از جمله عرصه اقتصادی با چالشها و فشارهایی مواجه است و دشمن تلاش میکند اهداف خود را از مسیرهای دیگر دنبال کند.
استاندار قم تأکید کرد: در چنین شرایطی استمرار حضور مردم در صحنه و حمایت از منافع ملی از اهمیت ویژهای برخوردار است و میتواند در خنثیسازی اهداف دشمن نقشآفرین باشد.
پشتیبانی مردمی پشتوانه دیپلماسی کشور است
وی با اشاره به تأثیر حضور مردم در تقویت موقعیت کشور در عرصه بینالمللی گفت: حمایت عمومی از مواضع و سیاستهای نظام، پشتوانه مهمی برای فعالان عرصه دیپلماسی کشور محسوب میشود.
بهنامجو افزود: هنگامی که ملت با انسجام و وحدت در کنار نظام قرار میگیرد، این پیام بهصورت روشن به طرف مقابل منتقل میشود و در محاسبات دشمن تأثیرگذار خواهد بود.
وی بیان کرد: حضور مستمر مردم در صحنههای مختلف، نشانه اقتدار ملی است و این اقتدار در تصمیمگیریها و تعاملات بینالمللی نیز اثر خود را نشان میدهد.
استاندار قم تصریح کرد: پیام وحدت و همبستگی ملت ایران در مقاطع مختلف، همواره یکی از مؤلفههای مهم بازدارندگی در برابر تهدیدها و فشارهای خارجی بوده است.
کشور در سایه وحدت و تبعیت از رهبری مسیر خود را ادامه میدهد
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انسجام موجود میان ارکان مختلف کشور اظهار کرد: امروز جمهوری اسلامی ایران در سایه وحدت و همدلی مسیر پیشرفت و حرکت خود را دنبال میکند.
بهنامجو گفت: شورای عالی امنیت ملی، دولت و سایر بخشهای نظام در چارچوب سیاستهای کلان کشور و با تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در مسیر تحقق اهداف نظام اسلامی گام برمیدارند.
وی افزود: همدلی و هماهنگی میان مسئولان و همراهی مردم، سرمایهای ارزشمند برای عبور از شرایط مختلف و دستیابی به اهداف کشور به شمار میرود.
استاندار قم در پایان تأکید کرد: ملت ایران در طول سالهای گذشته نشان دادهاند که در بزنگاههای حساس با حضور آگاهانه و مسئولانه خود از منافع ملی، امنیت و عزت کشور دفاع خواهند کرد.
قم- استاندار قم گفت: مقاومت، وحدت و حضور مستمر مردم در صحنه، از مهمترین عوامل شکلگیری عزت و اعتبار بینالمللی کشور به شمار میرود.
به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنامجو شامگاه چهارشنبه در اجتماع مردمی میدان نبوت قم با اشاره به بازتاب جهانی ایستادگی جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: ملت ایران امروز به واسطه مقاومت در برابر فشارها و زورگوییهای آمریکا و رژیم صهیونیستی، از جایگاه و اعتبار ویژهای در میان ملتهای جهان برخوردار شدهاند.
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